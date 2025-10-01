Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi

Cenaze Nakli ve Helallik

Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir (42) için Aksaray'dan Kırıkkale'ye getirilen cenaze, ilk olarak Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, helallik için Gürler Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü ve burada yakınlarıyla vedalaşıldı.

Cenaze Töreni ve Defin

Helallik işleminin ardından tören için Nur Cami ve Külliyesi'ne getirilen tabut, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını İl Müftüsü Mustafa Topal öğle vakti kıldırdı.

Şehidin cenazesi, törenin tamamlanmasının ardından Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek köyü'nde toprağa verildi.

Yakınları ve Protokolün Katılımı

Şehidin annesi Emine Özdemir ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehidin babası Erol Özdemir ile aile bireylerine başsağlığı diledi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

