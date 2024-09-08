Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki aile üyelerine ulaştırıldı.

Taziye Çadırı Kuruldu

Şehidin annesi Reşide Aykanat'ın Kümbet köyündeki evine giden Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi kendilerine iletti.

Haberin duyulmasının ardından ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, çadırı ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze Töreni Düzenlenecek

Üç yıl önce babasını kaybeden Mehmet Aykanat'ın cenazesi yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecektir.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.