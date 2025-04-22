Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anısına 1000 Kilometre Pedal Çevrildi

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın İçin Anlamlı Yolculuk

İzmir'de ikamet eden Orhan Kotluk, 2005 yılından beri şehitler anısına bisiklet yolculukları yapıyor. Bu defa Batman'dan yola çıkarak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Çorum'a ulaştı.

Batman'dan Çorum'a Uzanan Zorlu Yolculuk

Kotluk, 15 Nisan tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'nden yola çıktı. Yolculuğu sırasında Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat ve Amasya'dan geçerek 9 gün içerisinde yaklaşık 1000 kilometre mesafe kat etti.

Çorum'da Park Açılışına Katılacak

Kotluk, Çorum Belediyesi tarafından müzik temalı olarak inşa edilen ve şehit öğretmenin adını taşıyan parkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde açılışına katılacak. Açılışın ardından bisikletiyle Osmancık'a geçecek ve burada Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret edecek.

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