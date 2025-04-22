Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anısına 1000 Kilometre Pedal Çevrildi

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın İçin Anlamlı Yolculuk
İzmir'de ikamet eden Orhan Kotluk, 2005 yılından beri şehitler anısına bisiklet yolculukları yapıyor. Bu defa Batman'dan yola çıkarak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Çorum'a ulaştı.
Batman'dan Çorum'a Uzanan Zorlu Yolculuk
Kotluk, 15 Nisan tarihinde Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'nden yola çıktı. Yolculuğu sırasında Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat ve Amasya'dan geçerek 9 gün içerisinde yaklaşık 1000 kilometre mesafe kat etti.
Çorum'da Park Açılışına Katılacak
Kotluk, Çorum Belediyesi tarafından müzik temalı olarak inşa edilen ve şehit öğretmenin adını taşıyan parkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde açılışına katılacak. Açılışın ardından bisikletiyle Osmancık'a geçecek ve burada Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret edecek.
Sıcak Karşılama ve Duygular
AA muhabirine konuşan Kotluk, "9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen öğretmen Yalçın anısına "Şehitlere Vefa Pedalı" turunu düzenlediğini" belirtti. "Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen Çorum'a ulaştım. Yol boyunca güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür ederim," Kotluk, toplumsal destek gördüğünü ve bu tür turların önemini vurguladı. "Şiddet son bulmalı. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bu vatan kolay elde edilmedi," diyerek, şehitlerin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. "Oturuş yerinden dua etmek ve mevlit düzenlemek önemlidir, ancak şehitlerin anısını yaşatmak daha da önemlidir. Ben 19 yıldır bunu yapıyorum ve devam edeceğim,” diye ekledi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'a yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu. İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan başladığı yolculuğunda Çorum'a ulaştı. İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan başladığı yolculuğunda Çorum'a ulaştı.
Şehitleri Unutmamak İçin Önemli Mesajlar
Şehit Öğretmenin Trajik Hikayesi
Kotluk, toplumsal destek gördüğünü ve bu tür turların önemini vurguladı. "Şiddet son bulmalı. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bu vatan kolay elde edilmedi," diyerek, şehitlerin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. "Oturuş yerinden dua etmek ve mevlit düzenlemek önemlidir, ancak şehitlerin anısını yaşatmak daha da önemlidir. Ben 19 yıldır bunu yapıyorum ve devam edeceğim,” diye ekledi.
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'a yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.
İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan başladığı yolculuğunda Çorum'a ulaştı.
İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan başladığı yolculuğunda Çorum'a ulaştı.