Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu", İstanbul'dan start aldı. Bu etkinlik, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla 9. kez gerçekleştiriliyor.

Turun başlangıç töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatan toprağını korumanın önemine dikkat çekti. Candaroğlu, "Bu etkinliği sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda bir bilinç, duruş ve uyanış olarak görüyoruz. Allah, milletimize bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın," ifadelerini kullandı.

Törenin ardından bisiklet turu için Hadımköy Şehitliği'nden alınan toprak, tur sorumlusuna teslim edildi. Kısa bir dua sonrası 30 lisanslı sporcunun katılımıyla pedal çevirmeye başlandı. Başkan Candaroğlu da bisikletlilere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar eşlik etti.

Etkinlik boyunca bisikletlilerin toplam 900 kilometrelik mesafe kat edeceği turda, güzergah boyunca farklı illerdeki şehitliklerden toprak alınacak. Toprak, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine ulaştırılacak. İstanbul'dan başlayarak Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray şehirlerinden geçecek olan bisikletliler, 15 Temmuz'da Niğde'ye ulaşmayı hedefliyor.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" İstanbul'dan başladı.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" İstanbul'dan başladı.