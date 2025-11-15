Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Büyükçekmece’de Uğurlandı

Cenaze töreni Büyükçekmece Kuba Camii’nde gerçekleştirildi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Kuba Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş ve üst düzey yetkililer katıldı.

C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu uçakta bulunan 20 personel şehit olmuştu. Şehitler, Ankara’da Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda yapılan törenle memleketlerine gönderildi.

Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz’ın naaşı önce Büyükçekmece’deki baba evine getirilerek helallik alındı, ardından Büyükçekmece Kuba Camiine getirilerek cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören sırasında baba Kadir Korkmaz, anne Rabia Korkmaz ve eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılanlar arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, çeşitli partilerin milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tören sırasında şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, babasının kıyafetleriyle törene katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu; silah arkadaşları ellerindeki karanfilleri tabutun üstüne bıraktı.

Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz’ın naaşı, Büyükçekmece Eski Mezarlığında yapılan duaların ardından toprağa verildi.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE GELİRKEN GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT DÜŞEN PİLOT YARBAY GÖKHAN KORKMAZ İÇİN BÜYÜKÇEKMECE KUBA CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.