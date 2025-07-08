Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için Bitlis'te Tören Düzenlendi

Bitlis'te Duygu Dolu Tören

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te anlam dolu bir tören gerçekleştirildi.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Tören, Merkez Ersan Camisi'nde öğle namazının ardından yapıldı. Şehit Uyanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dualar eşliğinde alana getirildi. İl Müftüsü Kadir Koçak, cenaze namazını kıldırarak Uyanık için helallik istedi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin ailesi, gözyaşlarına hakim olamayan arkadaşlarının teselli sözleriyle desteklendi.

Defin İşlemleri

Askerler tarafından top arabasına konulan şehit Uyanık’ın naaşı, daha sonra Mutki ilçesi'ne bağlı Dereyolu köyü'ne defnedilmek üzere götürüldü.

Kalabalık Katılım

Törene; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi. Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut da katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi. Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut da katıldı.