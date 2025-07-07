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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Cenazesi Aksaray'a Uğurlandı

Şehit Özkanlı'nın cenazesi memleketi Aksaray'a getirilirken, öğrencilerine burs desteği sağladığı ve vefalı kişiliğiyle anıldı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 19:15
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Cenazesi Aksaray'a Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Cenazesi Aksaray'a Getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi.

Şehit Özkanlı'nın cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Aksaray'a gönderildi. Ortaköy Devlet Hastanesi morguna ulaşan naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak tekbirler eşliğinde morga kaldırıldı.

Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer Özkanlı ve diğer yakınlarının büyük üzüntü içinde olduğu gözlemlenirken, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Özkanlı ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze Töreni Detayları

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Ortaköy Meydanı'nda düzenlenecek bir törenle defnedileceği, ardından Namlıkışla köyüne götürüleceği öğrenildi.

Özkanlı'nın Vefalı Öğrenci Kişiliği

Şehit Özkanlı'nın, İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü ve lise öğretmeni Irfan Bayrak tarafından öğrencilere burs desteği sağladığı öğrenildi. Bayrak, Özkanlı ile 4 yıl boyunca din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde birlikte olduklarını belirtti.

Öğrencisi hakkında konuşan Bayrak, "Özkan, yetim bir öğrenciydi ve dedesi, babaannesi ile ağabeyi tarafından büyütüldü. Kendisi vefalı, yiğit bir öğrenciydi. Askerlik hayalini gerçekleştirdiği için mutluydu ve bu duruma hazırlıklıydı" dedi.

Özkanlı'nın sosyal medyadan yardım çağrılarına her zaman destek verdiğini ve yardımsever ruhunu, bir öğrenciye burs sağlayarak gösterdiğini aktaran Bayrak, "Şehit olduğuna dair haberi aldığımda, birlikte yaptığımız yardım çalışmalarını sosyal medyada paylaştım. Özkanlı, 34 bin lira maaş alıyordu ve iki yıl boyunca görev yapmaya hevesliydi. Rabb'im kendisine şehitliği nasip etti. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Özkanlı'nın cenazesi, askeri uçakla Nevşehir'e getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından karayolu ile Aksaray'a gönderildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Özkanlı'nın cenazesi, askeri uçakla Nevşehir'e getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından karayolu ile Aksaray'a gönderildi.

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