Şehit Polis Hatice Ünal Çankırı’da Toprağa Verildi

Kaza ve Yaralanma

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada, polis memuru Hatice Ünal (24) ile meslektaşı Ali Barut’un bulunduğu araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza, 15 Kasım günü Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda gerçekleşti. Olay yerinde sıkışan görevli polislerden Ali Barut şehit olurken, Hatice Ünal kaldırıldığı hastanede 14 gündür süren tedavi sürecinin ardından şehit oldu.

Cenaze Töreni

Şehidin naaşı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı’nın Yapraklı ilçesine getirildi. Kavak Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Hatice Ünal, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin annesi Şerife ve babası İbrahim Ünal, kardeşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim ve Görev Geçmişi

Hatice Ünal’ın eğitim bilgilerine göre, Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Polislik eğitimini Ankara Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezinde tamamlayan Ünal, 9 Eylül 2024 tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başlamıştı.

Şehit Hatice Ünal’ın bekâr olduğu ve Şerife ile İbrahim Ünal çiftinin dört çocuğunun en büyüğü olduğu belirtildi.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ŞEHİT POLİS HATİCE ÜNAL MEMLEKETİ ÇANKIRI’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.