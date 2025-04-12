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Şehit Polis Memuru İbrahim Güney, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:52
Şehit Polis Memuru İbrahim Güney, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Memuru İbrahim Güney, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı.

Güney'in naaşı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'deki törenin ardından, Çubuk ilçesine bağlı Camili Mahallesi'ne getirildi. Cenaze törenine, şehidin babası Hayrettin, annesi Lamiye Güney ile yakınları katıldı. Taziyeler, Camili Mahallesi Derneği binasında kabul edildi.

Cenaze namazı, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından öğle namazının ardından kıldırıldı ve Güney, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine; şehidin eşi Nadire, çocukları Aybaz Beray ve Ela, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, CHP İlçe Başkanı Alaaddin Cinalioğlu, meslektaşları ve birçok vatandaş katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Güney, dün Anadolu Otoyolu'nda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i koruma görevi yürütürken geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk...

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk...

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk ilçesinde toprağa verildi.

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