Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Ailesine Acı Haber İletilmiştir

Acı Haber Rize'ye Ulaştı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun ailesine Rize'deki baba evi ziyaret edildi.

Şehit Ailesine Taziye Ziyaretleri

Askeri yetkililer, Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde yaşayan baba İbrahim ve anne Esen Kalyoncu'ya oğullarının şehadet haberini iletti. Duyulan acı haber sonrasında Kalyoncu ailesinin akrabaları, komşuları ve mahalle sakinleri taziye için evlerine akın etti.

Türk Bayraklarıyla Süslenen Ev

Şehidin evi ve sokağı, taziye ziyaretleri çerçevesinde Türk bayrakları ile donatıldı. Tüm mahalle, acı kaybın derin üzüntüsünü paylaştı.

Cenaze Töreni ve Anma

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, yarın gerçekleştirilecek olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Özel Bir Gün

Öte yandan, 25 yaşındaki şehit Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu öğrenildi. Bu durum, acıyı daha da derinleştirirken, aile ve komşuları için unutulmaz bir trajedi haline gelmiştir.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi.