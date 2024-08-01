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Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Eskişehir’de gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:41
Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Cenaze Töreni

Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevde iken ani bir kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü, memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Cenaze, Kümbet Mahallesi'ndeki Kümbet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutu ile birlikte askeri bando eşliğinde uğurlandı. Daha sonra, şehit Ünlü'nün cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok önemli isim katıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ali Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Şehit Ünlü'nün cenazesine saygı duruşunda bulundu. Törene ayrıca, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak gibi isimler de iştirak etti.

Aile Bilgileri

Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Ünlü, görev yaptığı süre boyunca gösterdiği üstün başarı ve fedakarlıkla halkın gönlünde yer etmiştir.

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