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Şeker-İş Sendikası 23. Olağan Genel Kurulu Başladı

Şeker-İş Sendikası'nın 23. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladı. Ergün Atalay ve İsa Gök önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:23
Şeker-İş Sendikası 23. Olağan Genel Kurulu Başladı

Şeker-İş Sendikası 23. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde başladı. Genel kurulda öncelikle saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Önemli Mesajlar

Açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şeker fabrikalarının Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer aldığını vurguladı. Fabrikaların özelleştirilmemesi için sürdürülen çabalara dikkat çeken Atalay, aksi takdirde şekerin fiyatının 3-5 kat artacağını ifade etti.

Sendikal örgütlenme sorunlarına da değinen Atalay, ülke genelindeki işçilerin yalnızca yüzde 15'inin sendikalı olduğunu belirtti. İş yerlerinde örgütlenme çabalarının sıklıkla işverenler tarafından engellendiğini kaydetti.

İşçilerin Güvencesi Olmak

Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Her sendika kendi sözleşmesinden sorumlu. Şeker-İş Sendikası yönetimi bunu üstleniyor. Ben sizin yanınızdayım, her türlü destekte bulunabilirim. Ancak imzayı siz atıyorsunuz. Bu yüzden işçiye sorarak hareket etmelisiniz." dedi.

Atalay, sendikacıların temel görevlerinin temsil ettikleri insanların haklarını korumak olduğunu ifade ederek, "İşvereni, ülkeyi korumak da bizim sorumluluğumuz. Emeğin hakkını bir an evvel verin." şeklinde konuştu.

Asgari Ücret ve Sürdürülebilir Yaşam Ücreti

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise son dört yılda küresel enflasyonun arttığını, bu durumun refahın adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Asgari ücretin ülkede ortalama ücret haline geldiğini vurgulayan Gök, bunu sürdürülebilir yaşam ücreti olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gök, "Vergi sisteminden emeklilik haklarına kadar birçok alanda adil ve kalıcı reformlar hayata geçirilmelidir." diyerek örgütlü bulundukları şeker fabrikalarında işçilerin haklarını kazanabilmek için mücadele ettiklerini ifade etti. Ayrıca 2023 yılında 1172 geçici işçinin sürekli kadrolara geçtiğini hatırlatan Gök, Türkşeker’e 3 bin yeni daimi işçi alımı yapılması gerektiğini de söyledi.

Genel kurulda mevcut Genel Başkan İsa Gök'ün tek listeyle gireceği seçim yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikasının (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulu...

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikasının (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulu başladı.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikasının (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulu...

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikasının (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulu başladı.

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