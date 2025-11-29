Şekerci Han Restorasyonu Fatih'te Tarihi Canlandırıyor

Şekerci Han restorasyonla Fatih'te tarih canlanıyor

İstanbul’un han kültürünü yüzyıllardır taşıyan nadide yapılardan Şekerci Han, kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat buluyor.

Kamulaştırma tamamlandı, restorasyon süreci başlıyor

Uzun yıllar sınırlı kullanım sonucu yıpranan yapı, İstanbul Valiliği destekleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından Fatih Belediyesi tarafından ihya edilecek.

Hedef: Tarihi mirası korumak ve canlandırmak

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Şekerci Han’ın restorasyonunu sadece fiziksel bir onarım değil, tarihî mirasa sahip çıkma sorumluluğu olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

"Fatih, dünya mirası niteliğinde bir tarih hazinesine sahip. Bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak bizim için büyük bir görevdir. Şekerci Han’ın tüm detaylarını tarihî kaynaklara dayanarak aslına uygun biçimde ihya edeceğiz"

Başkan Turan, restorasyonun ardından hanın kültürel etkinliklere, sanat atölyelerine ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapacağını; esnafın, gençlerin ve ziyaretçilerin bir araya geldiği, han kültürünü yeniden canlandıran yaşayan bir merkez haline getirileceğini vurguladı. Projenin bölgenin kültürel canlılığına ve yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Projenin tüm aşamaları titizlikle yürütülerek, İstanbul’un geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir köprü kurulması amaçlanıyor.

