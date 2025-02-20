Selanik'te Çiftçiler Traktörleriyle Hükümete Eylem Düzenledi

Selanik'te Çiftçilerden Hükümete Tepki

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Onlarca traktörle kente giriş yapan çiftçiler, şehir merkezinde bir araya geldi.

Çiftçilerden Ses Getiren Yürüyüş

Burada çeşitli konuşmalar yapan çiftçiler, daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'in katıldığı bir etkinliğin düzenlendiği otele doğru yürüyüşe geçti. Ancak polisin yoğun güvenlik önlemleri alarak otele giden yolları kapatması üzerine gösteri sona erdi.

Destekleyen Gruplar ve Talepler

Eyleme arıcılar ve besiciler de destek verirken, çiftçiler üretim maliyetlerinin azaltılması için bazı talepler öne sürdü. Bunlar arasında, tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılması, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanması ve emekli maaşlarının artırılması yer aldı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Onlarca traktörle kente giriş yapan çiftçiler, şehir merkezinde bir araya geldi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Onlarca traktörle kente giriş yapan çiftçiler, şehir merkezinde bir araya geldi.