Selanik'te Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Beyaz Kule'de

Selanik'te yüzlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ederek Filistin'le dayanışma gösterdi; Beyaz Kule'de toplanan göstericiler pankartlarla yürüdü.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:06
Eylemdeki Öne Çıkanlar

Yunanistan'ın Selanik kentinde yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla yürüdü.

Aralarında işçi sendikalarının üyeleri, sol partilerden gençlik örgütleri ve çok sayıda üniversite öğrencisinin bulunduğu kalabalık, öğle saatlerinde kentin simgesi Beyaz Kule Meydanı’nda toplandı.

Katılımcılar, Filistin bayrakları ve pankartlarla alana gelirken, “Katil İsrail”, “Soykırımı durdurun” ve “Filistin’e özgürlük” yazılı dövizlerle yürüyüşe geçti.

Bir grup da taşıdıkları kefenli bebek maketlerini Selanik'te bulunan ABD Başkonsolosluğunun girişine bıraktı.

Konuşmalarda İsrail’in Gazze’deki saldırılarının soykırım boyutuna ulaştığı vurgulanarak, uluslararası toplumun ve özellikle Avrupa Birliği’nin seyirci kalmayı bırakması gerektiği ifade edildi.

Selanik İşçi Merkezince dağıtılan bildiride, “Filistin halkı yalnız değildir. Tüm emekçiler ve halklar, barış ve özgürlük için aynı cephede buluşmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

Üniversite öğrencileri adına söz alan temsilci, “Çocukların öldüğü bir dünyada sessiz kalmak, suç ortaklığıdır. Bugün burada gençler olarak Gazze’nin yanında durduğumuzu haykırıyoruz.” diye konuştu.

Benzer gösteriler, gün içinde başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde de düzenlenecek.

