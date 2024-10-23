Selanik'teki Forumda Liman ve Deniz Yollarının Önemi Vurgulandı

Selanik’te Liman ve Deniz Yollarının Önemi Tartışıldı

Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleşen 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu, limanlar, kanallar ve uluslararası deniz yollarının küresel bağlantılardaki kritik rolünü ele aldı.

Kritik Altyapılar

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Selanik Ofisi Direktörü Katerina Çapikidu, foruma katılarak, Süveyş Kanalı gibi önemli geçiş noktalarının dünya ticaretindeki belirleyici rolünü vurguladı. Çapikidu, "Bu tür altyapı yatırımları, sadece ticaret açısından değil, aynı zamanda askeri ve stratejik açıdan da büyük öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Stratejik Konumun Güçlendirilmesi

Democritus Üniversitesi Uluslararası Politika Bölümü Öğretim Üyesi Sotiris Sermbos, Selanik ve Dedeağaç (Aleksandrupoli) limanlarının Yunanistan’ın stratejik konumunu pekiştirdiğini belirterek, bu limanların bölgedeki enerji ve ticaret taşımacılığındaki kilit rolüne dikkat çekti. Sermbos ayrıca, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bölgesel işbirliğinde yeni bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Yunanistan da limanlarındaki altyapı yatırımlarıyla bu süreçte önemli bir oyuncu haline geliyor," dedi.

AB’nin Yeni Stratejik Araçlara İhtiyacı

Alman Marshall Fonu’nun Jeopolitik Risk ve Strateji Yöneticisi Martin Quencez, Avrupa Birliği’nin değişen jeopolitik dengeye uygun yeni stratejik araçlar geliştirmesi gerektiğini savundu. Quencez, "Bölgesel işbirliği ve altyapı projeleri, AB’nin daha yavaş işleyen Brüksel merkezli süreçlerine kıyasla daha hızlı ve etkin sonuçlar verebilir," ifadelerini kullandı.

Selanik’in Kilit Rolü

Forumda bir diğer konuşmacı olan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Konstantinos Filis, bölgesel işbirliği ve altyapı projelerinin önemine vurgu yaparak, "Selanik, bölgesel işbirliğinde kilit merkez olabilir ve böylece Yunanistan, Balkanlar'da daha etkin rol oynayabilir," dedi.