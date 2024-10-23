DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,09%
ALTIN
2.995,82 0,94%
BITCOIN
2.248.172,79 2,93%

Selanik'teki Forumda Liman ve Deniz Yollarının Önemi Vurgulandı

Selanik'teki forumda limanların ve deniz yollarının küresel ticaretteki rolü ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:35
Selanik'teki Forumda Liman ve Deniz Yollarının Önemi Vurgulandı

Selanik’te Liman ve Deniz Yollarının Önemi Tartışıldı

Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleşen 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu, limanlar, kanallar ve uluslararası deniz yollarının küresel bağlantılardaki kritik rolünü ele aldı.

Kritik Altyapılar

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Selanik Ofisi Direktörü Katerina Çapikidu, foruma katılarak, Süveyş Kanalı gibi önemli geçiş noktalarının dünya ticaretindeki belirleyici rolünü vurguladı. Çapikidu, "Bu tür altyapı yatırımları, sadece ticaret açısından değil, aynı zamanda askeri ve stratejik açıdan da büyük öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Stratejik Konumun Güçlendirilmesi

Democritus Üniversitesi Uluslararası Politika Bölümü Öğretim Üyesi Sotiris Sermbos, Selanik ve Dedeağaç (Aleksandrupoli) limanlarının Yunanistan’ın stratejik konumunu pekiştirdiğini belirterek, bu limanların bölgedeki enerji ve ticaret taşımacılığındaki kilit rolüne dikkat çekti. Sermbos ayrıca, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bölgesel işbirliğinde yeni bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Yunanistan da limanlarındaki altyapı yatırımlarıyla bu süreçte önemli bir oyuncu haline geliyor," dedi.

AB’nin Yeni Stratejik Araçlara İhtiyacı

Alman Marshall Fonu’nun Jeopolitik Risk ve Strateji Yöneticisi Martin Quencez, Avrupa Birliği’nin değişen jeopolitik dengeye uygun yeni stratejik araçlar geliştirmesi gerektiğini savundu. Quencez, "Bölgesel işbirliği ve altyapı projeleri, AB’nin daha yavaş işleyen Brüksel merkezli süreçlerine kıyasla daha hızlı ve etkin sonuçlar verebilir," ifadelerini kullandı.

Selanik’in Kilit Rolü

Forumda bir diğer konuşmacı olan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Konstantinos Filis, bölgesel işbirliği ve altyapı projelerinin önemine vurgu yaparak, "Selanik, bölgesel işbirliğinde kilit merkez olabilir ve böylece Yunanistan, Balkanlar'da daha etkin rol oynayabilir," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Siyasi Partiler TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
2
Lukaşenko 2025'te Aday Olabileceğini Açıkladı
3
Beyaz Saray TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
4
Cezira Eyaleti'nde Artan Çatışmalar: 8 Kayıp ve 350 Aile Yerinden Edildi
5
Çin ve Hindistan Liderlerinin Tarihi Görüşmesi
6
Terörle Mücadele Vurgusu
7
Mısır ve İran Liderlerinden Bölgesel Gelişmelere Dair Önemli Görüşme

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak