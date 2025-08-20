Selçuk Bayraktar 2024'ün En Fazla Gelir Vergisi Ödeyen İsmi Oldu

İhracat gelirleriyle ilk sıraya yerleşti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi oldu.

İhracat gelirleriyle öne çıkan Bayraktar, bu performans sayesinde yılın en yüksek gelir vergisi mükellefi olarak kayıtlara geçti.

Kamuya yansıyan listeler, Bayraktar'ın vergi yükümlülüğünü ülke genelinde ilk sıraya taşıdığını gösteriyor.

Bu gelişme, ihracat kaynaklı gelirlerin vergi sıralamalarındaki belirleyici etkisini bir kez daha ortaya koydu.