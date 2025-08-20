DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,69 0,03%
ALTIN
4.375,88 -0,08%
BITCOIN
4.644.798,99 -0,03%

Selçuk Bayraktar 2024'ün En Fazla Gelir Vergisi Ödeyen İsmi Oldu

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisini, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ödedi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:10
Selçuk Bayraktar 2024'ün En Fazla Gelir Vergisi Ödeyen İsmi Oldu

Selçuk Bayraktar 2024'ün En Fazla Gelir Vergisi Ödeyen İsmi Oldu

İhracat gelirleriyle ilk sıraya yerleşti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi oldu.

İhracat gelirleriyle öne çıkan Bayraktar, bu performans sayesinde yılın en yüksek gelir vergisi mükellefi olarak kayıtlara geçti.

Kamuya yansıyan listeler, Bayraktar'ın vergi yükümlülüğünü ülke genelinde ilk sıraya taşıdığını gösteriyor.

Bu gelişme, ihracat kaynaklı gelirlerin vergi sıralamalarındaki belirleyici etkisini bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
2
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
3
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
4
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
6
Pakistan'da Muson Felaketi: Ölü Sayısı 746'ya Yükseldi
7
Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'de Harp Enstitülerini Ziyaret Etti

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek