Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Açıklamaları

TEKNOFEST, Türk teknolojisini ve inovasyonu ön plana çıkarmak için düzenlenen önemli bir etkinlik olma özelliği taşımaktadır. Bu yılki etkinlikte, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşlarla bir araya gelerek duygularını paylaştı.

Gelecek İçin İyilik Dolu Bir Dünya

Bayraktar, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST'i düzenleme amacımız, daha güzel, iyilik dolu ve daha adil bir dünya inşa etmektir. Bunu yapacak olan sizlersiniz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu söyleşi, etkinliğin felsefesi ve geleceğe yönelik hedefleri açısından büyük önem taşıyor. TEKNOFEST, gençlerin ve girişimcilerin yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak tanırken, katılımcılara teknolojiye dair ilham vermeyi hedefliyor.