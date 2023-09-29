Selçuk Bayraktar'dan şaşırtan Cem Yılmaz çıkışı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın programında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemin sıcak konularından biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 1999 yılındaki gösterisinde sarf ettiği sözlerdi. Bayraktar, bu sözlere atıfla duygu dolu bir açıklama yaparak, "Elbette bu duyguyla mücadele edeceğiz" dedi.

Bayraktar, Cem Yılmaz'ın 1999 yılındaki gösterisindeki repliğine yönelik tepkisini dile getirdi. Duygusal anlar yaşadığı anlaşılan Bayraktar, "Bu sözler bizi yaraladı ama bu zor zamanlarda bir arada durarak, ülkemiz ve milletimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Yaşanan bu olay, kamuoyunda geniş yankı buldu ve farklı görüşlerle tartışılmaya devam ediyor.





TV100'ün izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen "Az Önce Konuştum" programına, Candaş Tolga Işık'ın ev sahipliğinde önemli bir konuk katıldı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin teknolojik gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, devrim niteliğindeki projelerin bile eleştirildiğine dikkat çekti. Özellikle "Devrim otomobili" ve Türk havacılık tarihine önemli katkılar sağlamış isimlerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Nuri Demirağ'ın uçaklarının neden gömüldüğüne ve Vecihi Hürkuş'un neden Yeşilçam tarafından parodiye dönüştürüldüğüne dair eleştirilerde bulundu.

Bayraktar, bu bürokratik zorluklara karşın, vatan için önemli adımlar atan kahramanların hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini ifade etti. Sözlerine ekleyerek, "Bu kahramanlar düşmanın elinden kurtuldu, şimdi ise bürokrasinin pençesinden kurtulmaları gerekiyor." şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyeline yönelik bir tartışma başlatırken, toplumda yankı uyandırdı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 1999 yılında sahnelediği "Bir Tat Bir Doku" gösterisinde kullandığı "Şimdiden zıplamaya başla, ancak aya gidersin." repliği, gündeme damgasını vurdu. Baykar'ın önder ismi Selçuk Bayraktar, bu repliğe tepki gösterdi ve Türkiye'nin geleceği adına düşündürücü bulduğunu belirtti.

Bayraktar, komedyenlerin bu tarz espriyle, astronotluk hayali kuran çocukları alaya aldığını ifade etti. Astronotluk gibi büyük hedeflerin, gençlerin geleceğe dair motivasyonunu artırması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda bu tür espri tarzlarının, Türkiye'nin milli ve yerli teknoloji alanındaki başarılarının ciddiyetini küçümseyici bir şekilde yansıttığını belirtti.

Selçuk Bayraktar, bu tür yaklaşımların gençlerin büyüdüğü ortamda önemli etkiler yarattığını ve milli teknolojiye duyulan güveni sarsabileceğini ifade etti. "Elbette bu duyguyla mücadele edeceğiz." şeklindeki sözleriyle, Türkiye'nin geleceği için bu tür algıların değiştirilmesine vurgu yaptı. Bayraktar'ın bu açıklamaları, Türkiye'de eğitim ve gençlerin gelecek perspektifine dair önemli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.