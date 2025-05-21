Selçuk Tarımtech'25 Festivalinde Tarımda Dijital Dönüşüm

Selçuk Tarımtech'25 - Tarım Teknolojileri Festivali Konya'da Başladı

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Selçuk Tarımtech'25 - Tarım Teknolojileri Festivali, tarım sektörüne yön veren dijital gelişmeler ve araçların tanıtıldığı bir buluşma noktası oldu.

Üniversite Rektöründen Dijitalleşmeye Vurgu

Festivalin açılış töreninde konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, üniversitenin akademik bilgi üretimi ve öğrencilerin donanımlı bir şekilde yetişmesi amacıyla dijitalleşmeye büyük önem verdiğini ifade etti. Yılmaz, festivalin tarımda dijitalleşme konusundaki önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.

Tarımdaki Dönüşümün Temel Unsurları

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ise yapay zeka destekli üretim modelleri, sensör tabanlı sistemler, nesnelerin interneti ve robotik teknolojilerin tarım süreçlerine entegrasyonu ile çok boyutlu bir dönüşüm yaşandığını belirtti. Bayramoğlu, yerli tohum ıslahı ve hibrit çeşitler gibi konulardaki araştırmalarının yanı sıra tarım teknolojileri alanındaki lider projelerinin de çiftçiler, sanayiciler ve bilim dünyası için değerli katkılar sunduğunu vurguladı.

Protokol Üyeleri Stantları Ziyaret Etti

Açılışın ardından, Rektör Yılmaz, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş, protokol üyeleri, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler, stantları ziyaret ederek tarımda kullanılan dijital sistem ve araçlar hakkında bilgi aldı.

Festivalin, tarım ve ziraat alanındaki dijitalleşmenin önemli bir parçası olarak çiftçiler ve araştırmacılar arasında işbirliklerini teşvik etmesi hedefleniyor. Festival yarın sona erecek.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Selçuk Tarımtech'25 - Tarım Teknolojileri Festivali gerçekleştiriliyor.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Selçuk Tarımtech'25 - Tarım Teknolojileri Festivali gerçekleştiriliyor.