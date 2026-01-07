Selçuk Üniversitesi 2025'te Sağlık ve Eğitimde Güçlü Yatırımlar

Sağlıkta teknoloji ve kapasite artışı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2025 yılında yapılan yatırımlarla sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüşüm geçirdi.

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi Konya’da ilk olarak hastanede hizmete alındı; 1 yılı aşkın sürede 150’nin üzerinde ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Hastaneye 5 yeni ameliyathane eklenerek cerrahi kapasite artırıldı. Ayrıca Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi yenilendi, anjiyo biriminin kapasitesi artırıldı ve Konya’da bir ilk olan Dijital PET-CT nükleer tıp kliniğine kazandırıldı.

Türkiye’nin ilk ve tek Multipl Skleroz (MS) Merkezi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hizmete açıldı. Onkoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon poliklinikleri yenilenirken, toplum sağlığına katkı amacıyla Gebe Okulu hizmete alındı. Göz hastalıkları servisindeki tıbbi cihazlar ve ameliyathane görüntüleme sistemleri ile cerrahi ekipmanlar güncellendi. Ameliyat öncesi süreçlerin etkin yürütülmesi için preoperatif poliklinik açıldı ve hastanenin jeneratör ile kritik altyapı sistemleri güçlendirildi.

Eğitim altyapısında yenileme

Eczacılık Fakültesi için inşa edilen yeni bina eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde yürütülen modernizasyon kapsamında 16 yeni diş ünitesi kuruldu; fakültede dijital panoramik ve periapikal röntgen sistemleri, ortodonti yazılımları ve 3D yazıcı altyapısı güçlendirildi.

Etkiler ve maliyet

Yapılan yatırımlar sonucu 2025'te hastanenin poliklinik, yataklı servis ve ameliyathane hizmetlerinden yararlanan hasta sayısında yaklaşık %25 artış sağlandı. Tıp Fakültesi Hastanesine 2025 yılında yapılan yatırımların toplam bedeli 125 milyon lirayı aştı. Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen yatırımların toplam maliyeti ise 60 milyon lirayı aştı.

Rektörün değerlendirmesi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz yatırımların üniversitenin vizyonunu somutlaştırdığını belirterek şunları söyledi: "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem sağlık hizmetlerimizin kalitesini yükselttik hem de öğrencilerimizin uygulama ağırlıklı, çağın gerektirdiği donanımlarla eğitim almasını sağladık. Selçuk Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, teknolojik altyapıyı ve insan odaklı hizmet anlayışını merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz".

