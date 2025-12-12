DOLAR
Selda Güneş Niğde'de Resimle Yaralarını Sardı

Niğde'de Selda Güneş, şehit kardeşinin kaybı ve ağır travmaların ardından resim kursunda sanatla iyileşti; eserleri ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:48
Selda Güneş Niğde'de Resimle Yaralarını Sardı

Selda Güneş resimle hayatını yeniden kurdu

Niğde'de sanat terapiye dönüştü

Niğde'de yaşayan Selda Güneş, yaşadığı ağır travmaların ardından Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan resim kursuna hobi amaçlı başladı ve kısa sürede resmin kendisi için bir terapiye dönüştüğünü gördü.

Şehit kardeşinin kaybıyla derin acılar yaşadığını anlatan Güneş, resmin kendisine umut verdiğini söyledi. Güneş, "Resim yaparken dünyayla bağlantım kopuyor. O ana, renklere, tuvale odaklanıyorum. Acılarımı, üzüntülerimi o an unutuyorum. Resim bana terapi gibi geldi" dedi.

Kurs sürecinde sosyal çevresinin değiştiğini ve bilmediği yeteneklerini keşfettiğini belirten Güneş, "Ben şehit yakınıyım ve çok sevdiğim abimi kaybettim. O dönem benim için çok zor geçti. Resme başladığımda hayatımdaki pek çok karanlık nokta aydınlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları ilgi görüyor

Ailesinin desteğiyle daha cesur adımlar atmaya başladığını söyleyen Güneş, kursta öğrendiği tekniklerle yaptığı çalışmaların kısa sürede dikkat çektiğini ve eserlerini satmaya başladığını belirtti. "İnsanları mutlu etmek çok güzel. Hem resim yapmaktan hem de eserlerinin beğenilmesinden büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Güneş, resmin artık kendisi için bir hobi olmaktan çıktığını, gelecekte Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanmak için kurs eğitmeni ile birlikte çalıştığını aktardı ve "Sanatın gerçekten iyileştirici bir gücü var" sözleriyle ağır travma yaşayanlara sanatla ilgilenme çağrısında bulundu.

Güneş, "Korkmasınlar, bir adım atsınlar. Bir şeyler yapabileceklerine inanıyorlarsa devam etsinler. Ben öyle yaptım ve hayatım değişti" dedi.

