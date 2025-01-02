Selimiye Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları İvme Kazandı

Selimiye Camisi Restorasyonunda İnce İşçilik Devam Ediyor

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları, önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Edirne Valisi Yunus Sezer, caminin içindeki kalem işlerinin hızla tamamlanacağını duyurdu.

Vali Sezer: Kısa Sürede Tamamlanacak

Vali Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken, "Şu anda sadece kalem işleri kaldı. Hızlı şekilde devam eden kalem işleri kısa sürede tamamlanacaktır" dedi.

Kapsamlı Çalışmalar Devam Ediyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021'de başlatılan restorasyon, bilim kurulunun gözetiminde titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar etaplar halinde devam ederken, caminin bir kısmı ziyaret ve ibadete açık tutuluyor. Restorasyon işlemleri, eserin aslına uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Minareler En Çok Yıpranan Alanlar Oldu

Restorasyon sürecinde, en fazla yıpranan bölümün minareler olduğu belirlendi. Merdivenlerden çıkanların birbirini göremediği üç şerefeli dört minarede kapsamlı işlemler tamamlanırken, çini temizliği ve onarım çalışmaları sona erdi.

Tarih ve Estetik Bir Arada

Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmalarının ardından avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı. Camideki cam ve ahşap pencere doğramaları, tamamen yenilendi. Mahfil katındaki çimentolu şap, mekanik işlemle yapıdan uzaklaştırılarak orijinal zemin açığa çıkarıldı.

Tüm bu çalışmalar, Selimiye Camisi'nin tarihi ve mimari estetiğini korumak için titizlikle yürütülüyor.

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, içerideki kalem işleri hızla bitirilmeye devam ediyor.

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, içerideki kalem işleri hızla bitirilmeye devam ediyor.