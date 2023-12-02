Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra Hakkında Soruşturma Başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma Çağlayan Adliyesi tarafından yürütülüyor. Diğer fenomenlerle ilgili Anadolu Adliyesi'nce yürütülen soruşturma ile Selin Ciğerci soruşturmasının birleştirilip birleştirilmeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Engin Polat ile gündeme bomba gibi düşen fenomenler hakkındaki soruşturmalara her geçen gün bir isim daha ekleniyor. Polat çiftinin ardından Özlem-Tayyar Öz çiftine de soruşturma başlatılmıştı. Bu isimleri takiben Eylül Öztürk ve eşinin yanı sıra son olarak Selin Ciğerci de sürece dahil oldu.

selin-ciğerci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra soruşturmaya dahil edildiler. 

selin-ciğerci

Başlatılan soruşturmanın Çağlayan Adliyesi’nce yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı. Selin Ciğerci dosyasının diğer fenormenlerin dahil olduğu Anadolu Adliyesi ile birleştirilme ihtimali yaşanacak gelişmelerin ardından belli olacak. Bunun yanı sıra çiftin mal varlığına el konulma durumuna yönelik bir çalışma olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

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