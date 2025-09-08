Şemdinli'de Orman Yangını: Helikopter Destekli Müdahale Sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde orman yangını sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Öveç köyü kırsalında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin helikopter destekli müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Müdahale ve destek veren birimler

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları ve vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor. Çalışmalara Elazığ'dan gelen yangın söndürme helikopteri de katkı sağlıyor.

Kaymakam Akpınar'ın açıklamaları

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyip yöre sakinleriyle görüşmeler yaptı. Akpınar, yangının dün akşam başladığını ve ekiplerin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındığını belirtti.

Sabaha karşı bazı noktalarda alevlerin yeniden arttığını tespit ettiklerini kaydeden Akpınar, "Bunun üzerine bölgeye giden tüm ekiplerimiz yangına müdahale ediyorlar. Şu anda büyük oranda yangını söndürme aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Operasyonun detayları ve güvenlik önlemleri

Kaymakam Akpınar, Elazığ'dan gelen helikopterin 6 sorti yaptığını ve en büyük endişelerinin insan sağlığı olduğunu vurguladı. Bölgedeki bazı mezraların tahliye edildiğini, vatandaşların sağlıklı bir şekilde bölgeden ayrıldığını söyledi.

Akpınar, yetkililerin yangının bugün içinde tamamen söndürüleceğini beklediklerini ifade etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için helikopter destekli çalışma yürütülüyor.