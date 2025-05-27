Semerkand, 2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti Açılış Etkinliği Düzenlendi

Semerkand "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" Oldu

Özbekistan'ın tarihi Semerkand şehri, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) tarafından "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi. Bu önemli duyuru dolayısıyla şehrin tarihi dokusunda bir açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2800 yıllık tarihi ile Orta Asya'nın en kadim şehirlerinden biri olan Semerkand'da düzenlenen etkinliğe, ISESCO Genel Direktörü Salim bin Muhammed el-Malik, teşkilata üye ülkelerin kültür bakanlıklarından üst düzey yetkililer ve çok sayıda önemli davetli katıldı.

Etkinlikte Yapılan Açıklamalar

Malik, etkinlikte yaptığı konuşmada, Semerkand’ın bu unvanı almasıyla birlikte kutlamaların bir yıl boyunca çeşitli program ve etkinliklerle devam edeceğini belirtti. Bu süreçte, Semerkand'ın kültürel mirasının ön plana çıkarılacağını ve şehrin İslam medeniyetindeki önemi üzerine vurgu yapılacağını ifade etti.

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov da, Semerkand'ın bu unvanı almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede Semerkand ve Fas’ın Rabat şehirlerinde sergi, fuar ve kültür festivalleri ile kültür günleri gibi bir dizi etkinliğin düzenleneceğini açıkladı.

Etkinlik sırasında, Malik, şehrin "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" statüsünü belirten belgeyi Semerkand Valisi Adiz Babayev'e takdim etti.

İlaveten, ISESCO ile Özbekistan hükümeti arasında gelecek etkinliklerin takvimine ilişkin bir belge imzalandı. Ayrıca, ISESCO'nun Özbekistan’da bir ofis açması ve bu ofisin Orta Asya bölgesel araştırmalar merkezi olarak faaliyet göstermesi planlanmakta.

Semerkand'ın Önemi ve Geçmişi

Semerkand, 2001 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. 2007'de ise, kuruluşunun 2750. yılını UNESCO himayesinde kutlamıştır. 2022 yılında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde, Semerkand "Türk Dünyası Medeniyet Başkenti" olarak ilan edilmiştir. 2023 yılında ise "Dünya Turizm Başkenti" unvanına sahip olmuştur. 2024'te ayrıca, Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) tarafından "BDT Kültür Başkenti" olarak belirlenmiştir.

24 Mayıs 2025'te, Semerkand’ın ISESCO tarafından "2025 yılı İslam Dünyası Kültür Başkenti" olarak belirlendiği resmen duyurulmuştur.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinin İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) tarafından "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla açılış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov (ortada), Semerkant Valisi Adiz Babayev (sağda) ve ISESCO Genel Direktörü Salim bin Muhammed el-Malik (solda) katıldı. Etkinlik kapsamında Malik, şehre "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" statüsünün verilmesiyle ilgili belgeyi Vali Babayev'e takdim etti.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinin İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) tarafından "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla açılış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov (ortada), Semerkant Valisi Adiz Babayev (sağda) ve ISESCO Genel Direktörü Salim bin Muhammed el-Malik (solda) katıldı. Etkinlik kapsamında Malik, şehre "2025 İslam Dünyası Kültür Başkenti" statüsünün verilmesiyle ilgili belgeyi Vali Babayev'e takdim etti.