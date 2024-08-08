Sen Nehri'ndeki Kirlilik Tartışmaları: Olimpiyatlardan Önce Endişe Verici Veriler

Sen Nehri’ndeki Kirlilik Sorunu

2024 Paris Olimpiyatları'nın arifesinde, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı yüzme ve triatlon etkinliklerinde gündeme gelen Sen Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor. Son günlerde yayınlanan haberlerde, Fransız medyası, nehrin kirlilik seviyesinin Olimpiyat organizatörleri tarafından açıklanan verilerin çok üzerindeki bir düzeyde olduğunu öne sürdü.

Su Kalitesi Raporları

Fransız haber kaynağı Mediapart'ın Paris Belediyesi'ne ait Eau De Paris laboratuvarından edindiği verilere göre, Olimpiyat süresince alınan su numuneleri, sadece 10 gün boyunca yüzme için uygun koşullara sahip olduğunu ortaya koydu.

27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında alınan örneklerde E.Coli (koli basili) bakterisi, insan sağlığı için kabul edilen sınırların üzerinde tespit edildi. Bu durum, genel yüzme standartlarına göre nehrin yalnızca 10 günde bir uygun koşulları sağladığını gösteriyor.

Yağmurların Etkisi

Ayrıca, Olimpiyat oyunlarının başlangıcından bu yana meydana gelen yağışların da kirlilik seviyelerini artırdığı ifade ediliyor.

Belediyenin İddiaları ve Sporcuların Yaşadığı Sorunlar

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Sen Nehri'nin temiz olduğu yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti: "Sen Nehri kirden arındırıldığı için çok mutluyuz. Ancak bazı sporcuların yüzmenin ardından yaşadığı sağlık sorunları, bu iddiaların sorgulanmasına yol açtı."

Belçikalı triatloncu Claire Michel, Sen Nehri'nde yarıştıktan sonra E.Coli bakterisi nedeniyle hastalandığını açıkladı. Portekizli sporcu Vasco Vilaca ise yarış sonrası mide ve bağırsak enfeksiyonu semptomları yaşadığını belirtti.

Sporcuların Açıklamaları

Vilaca, "Suyun kalitesi en iyi noktada değildi. Buraya geldiğimizden beri Sen Nehri’nde antrenman yapamadık, çünkü hastalanma riski çok yüksekti. Yarış sonrası temizlenmek zorundasınız." dedi.

Kirlilikle Mücadele ve Geçmişte Atılan Adımlar

1923 yılından beri kirlilik ve gemi trafiği nedeniyle yüzmenin yasak olduğu Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümeti, 2015 yılından itibaren 1.4 milyar avro harcamada bulundu. Olimpiyat Oyunları'nın son aşamalarında bu sorunun çözülmesi ise büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.