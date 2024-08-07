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Sen Nehri'nin Temizliği Tartışılıyor

Paris Belediye Başkanı, kıyasıya tartışmalara rağmen Sen Nehri'nin temiz olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:35
Sen Nehri'nin Temizliği Tartışılıyor

Paris Belediye Başkanı, Sen Nehri'nin Temiz Olduğunu Açıkladı

2024 Paris Olimpiyatları öncesinde, triatlon ve yüzme yarışlarının yapılacağı Sen Nehri, kirlilik sorunları nedeniyle gündemde. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, nehrin temiz olduğu konusunda kararlı açıklamalarda bulundu.

Hidalgo'dan Açıklama

BFMTV'ye konuşan Hidalgo, "Sen Nehri kirden arındırıldı. Çok mutlu ve çok gururluyuz," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Yarışmalar ve Kirlilik Tartışmaları

Ancak, Belçikalı triatlet Claire Michel'in E.Coli bakterisiyle enfekte olması, kirlilikle ilgili endişeleri artırdı. Michel'in yaşadığı sağlık sorunu, Belçika ekibinin triatlon karışık takım finallerinden çekilmesine neden oldu. Hidalgo, "Sen Nehri'nde yüzdüğü için hasta olan ya da yarıştan çekilen hiçbir sporcu yok. Bunlar yalan haberdir," diyerek bu iddiaları reddetti.

Son olarak, 5 kez kirlilik nedeniyle iptal edilen yüzme antrenmanları ve 30 Temmuz’da yapılması planlanan erkekler triatlon müsabakasının da kirlilik nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Kirlilikle Mücadele ve Yatırımlar

1923'ten bu yana yasaklı olan Sen Nehri'nde yüzme, kirlilik ve gemi trafiği nedeniyle tehlikeli kabul ediliyor. Fransız hükümeti, 2015 yılından bu yana nehrin temizliği için 1,4 milyar avro yatırım yapıldığını duyurdu.

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