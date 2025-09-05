Şen: Türkiye Yüzyılı'nın Tacı 'Terörsüz Türkiye' Olacak

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Batman buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Batman'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada, partinin sahada olduğuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını söyledi.

Şen, 'Türkiye Yüzyılı'nın gönül coğrafyamızın ve mazlum bölgelerin rüyası olduğunu' belirterek, 'Onlar buraya bakıyorlar, Türkiye'ye bakıyorlar' ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı, gözyaşının dökülmediği, annelerin, babaların, kardeşlerin ağlamadığı bir Türkiye olacak. Şen, sözlerini 'Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın tacı olacak' cümlesiyle vurguladı ve bu hedefin 81 vilayette el ele, gönül gönüle gerçekleştirileceğini dile getirdi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü ve kendisinin de komisyonun bir üyesi olduğunu aktaran Şen, 'Bizim bir davamız var. Gönül coğrafyamız, mazlum coğrafyalar bizden bunu bekliyor. Bizim onlara bir borcumuz var.' diye konuştu.

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti milletvekilleri Ferhat Nasıroğlu, Muhammed Adak ve İshak Şan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile partililer katıldı.

