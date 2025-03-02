Senatör Graham, Avrupa'yı Ukrayna'yı Savunmaya Çağırdı

ABD'li Senatör Graham'dan Avrupa'ya Çağrı

Güney Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Avrupa ülkelerini Ukrayna'nın savunulması konusunda harekete geçmeye çağırdı. Graham, Avrupa'nın, Ukrayna'nın savunmasında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Graham'ın Eleştirileri

Sosyal medya platformu X'ten bir paylaşımda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmaya değinen Graham, "Başkan Trump'ın Başkan Zelenskiy'ye ders vermesini reddetmesine alınan, elini ovuşturan Avrupalılar, buyurun Ukrayna'yı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e karşı savunun. Avrupalıların kendi kıtalarını koruyabildiklerini gösterme zamanı geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.

Graham, Avrupa ordularının zayıflamasına izin verdiklerini savunarak, "Avrupa konuştuğunda hiçbir kötü adam dinlemiyor" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca özgürlüğü savunmak konusunda güveneceği son insanlar olarak Avrupalıları nitelendirdi.

Tartışmanın Ardından Ne Oldu?

Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat tarihinde Oval Ofis'te meydana gelen tartışma, önceden planlanan ortak basın toplantısının iptal edilmesine sebep oldu. Tartışma sırasında, Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy ise ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Sonrasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşması da gerçekleşmedi.

Başkan Trump, hararetli tartışmanın ardından yaptığı bir paylaşımda, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ileri sürdü. Zelenskiy ise Fox News’a verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna, özür dilemesini gerektirecek bir şey yapmadığını ifade etti. Tartışmanın ardından birçok Avrupalı lider, Ukrayna’ya destek mesajı yayımladı.