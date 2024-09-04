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Senatör Graham'dan Şok Eden Hamas Tehdidi

Lindsey Graham, Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürmekle tehdit etti, Biden yönetimini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:14
Senatör Graham'dan Şok Eden Hamas Tehdidi

Hamas Liderine Yönelik Tehditler

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri sonrasında Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı öldürme tehdidinde bulundu.

Fox News Röportajı

Graham, Fox News ile gerçekleştirdiği röportajda, eğer Cumhuriyetçi Parti olarak seçimi kazanırlarsa, Sinvar'ı yargılamak yerine öldürmeyi planladıklarını ifade etti. Graham, Adalet Bakanlığı'nın Hamas'ın 6 liderine yönelik hazırladığı iddianameyi değerlendirirken, "Sinvar yargılanmayı umursamıyor. Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz." şeklinde kesin bir dille konuştu.

Graham'dan Eleştiriler

Graham, Amerika'nın caydırıcılığını kaybettiğini savundu ve mevcut yönetimin Orta Doğu'daki durumu yeterince ele almadığını vurguladı. Ayrıca, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten kimsenin korkmadığını belirtirken, önceki başkan Donald Trump'ın Orta Doğu politikalarını övdü. Graham, Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'yi hedef alarak uyguladığı "maksimum ekonomik baskı" stratejisini anımsattı.

Hamas Liderleri Üzerine İddianame Hazırlığı

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihli saldırılarla ilgili olarak Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamadan oluşan bir iddianame hazırladığını duyurdu. Suçlanan liderler arasında, daha önce suikasta uğrayan İsmail Heniyye, yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve diğer Hamas yöneticileri yer alıyor.

Hamas'ı yöneten liderlerden Heniyye, Tahran'da düzenlenen bir suikasta kurban gitmişti. Hem İran hem de Hamas, bu suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, İsrail ordusu Hamas liderleri Mervan İsa ve Muhammed Deif'in de çeşitli saldırılardan öldürüldüğünü öne sürdü, ancak Hamas bu iddiaları yalanladı.

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