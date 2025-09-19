Senatör Maria Cantwell'den Gazze için 'Çok Uluslu Güç' ve Ateşkes Önerisi

Senatör Maria Cantwell, Gazze'de ateşkes ve insani yardımın ulaştırılması için çok uluslu bir güç kurulmasını öngören değişikliği savunma bütçesine eklenmek üzere Senato'ya sundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:40
Değişiklik özet ve hedefleri

ABD'li Demokrat Senatör Maria Cantwell, Gazze'de ateşkes sağlanması ve bölgeye gerekli insani yardımların ulaştırılabilmesi için çok uluslu bir güç kurulmasını öngören değişiklik önerisini, savunma bütçesine eklenmek üzere Senato'ya sundu.

Cantwell, önerisinin 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA)'na eklenmesi talebiyle yaptığı yazılı açıklamada, değişiklikte Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması, insani yardımların güvenli erişiminin temini ve iki devletli çözüm için çaba gösterilmesinin yer aldığını belirtti.

Süreç ve siyasal tablo

Temsilciler Meclisi'nden geçen savunma bütçesi yasasının kısa sürede Senato gündemine gelmesi bekleniyor. Senatörlerin sunduğu değişiklik önerileri öncelikle alt komitelerde ele alınıyor.

Mevcut siyasi dağılımda ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesine karşı Demokratların 47 sandalyesi bulunuyor.

