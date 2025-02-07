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Senatör Sanders'dan Trump'a Gazze Yorumu: 'Anlaşılmaz'

Senatör Sanders, Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planını eleştirerek bunun 'anlaşılmaz' olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:13
Senatör Sanders'dan Trump'a Gazze Yorumu: 'Anlaşılmaz'

Senatör Sanders, Trump'ın Gazze Planını Eleştirdi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının "anlaşılmaz" olduğunu belirtti. Sanders, sosyal medya platformu Instagram hesabından Trump'ın planına ilişkin yaptığı ifadeleri paylaştı.

Trump'ın Açıklamaları

Sanders, Trump'ın Gazze konusunda ne demek istediğini anlamanın gerçekten imkansız olduğuna dikkat çekti. "Bu anlaşılmaz bir konu." diyen Sanders, Gazze'de devam eden insani krizin boyutuna vurgu yaptı.

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail saldırılarının başladığını hatırlatan Sanders, bu süreçte Gazze halkının büyük acılar çektiğini ifade etti. Gazze'de neredeyse tüm konutların yıkıldığını söyleyen Sanders, "Sağlık sistemi, eğitim sistemi yok edildi. Ve şimdi tüm bunlara karşılık Trump'ın söylediği şey, 'Bu 2.2 milyon insanı Gazze'den çıkaracağız ve Fransız Rivierası gibi gerçekten güzel bir şey inşa edeceğiz, böylece milyarderler gelip güzel manzaranın tadını çıkarabilecekler.'" şeklinde konuştu.

Trump'ın Gazze'ye Yönelik Planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapılan ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oradaki patlayıcıların sökülmesinden, yıkılan binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını ifade etti. Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu vurgulayarak, oradaki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gitmesinin çok daha iyi olacağı görüşünü savundu.

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