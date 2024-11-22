Senatör Sanders, UCM'nin Netanyahu İçin Tutuklama Emrine Destek Verdi

Senatör Sanders, UCM'nin Kararına Destek Verdi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine güçlü bir destek verdi.

Sanders, UCM'nin kararına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tutuklama emrinin sağlam temellere dayandığını ve İsrail'in Filistin halkına yönelik yürüttüğü saldırıların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sanders, ''Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz'' diyerek uluslararası hukukun önemine dikkat çekti.

UCM, dün yaptığu açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.