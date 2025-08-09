DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.744.193,16 0,11%

Senegal Başbakanı Sonko: "Türkiye ile İşbirliğinde Yeni Hedefler Var"

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Türkiye'nin yatırımlarını yetersiz bularak işbirliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 18:46
Senegal Başbakanı Sonko: "Türkiye ile İşbirliğinde Yeni Hedefler Var"

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'dan Türkiye'ye Mesaj

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Türkiye'nin Senegal'e yaptığı yatırımları değerlendirerek, "Bu yeterli değil, Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki Türkiye-Senegal İş Forumu

Sonko, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Senegal'in geçen yılki cumhurbaşkanı seçiminden sonra egemenlik, sosyal adalet ve refah konularında yeni bir yola girdiğine dikkat çekti.

Devlet, özel sektör ve yabancı yatırımcılar arasında bir ortaklık modeli kurulması gerektiğini vurgulayan Sonko, "Ülkemizdeki istikrar, coğrafi konumumuz, doğal ve insan kaynağımız ile rekabetçi iş ortamımız bize avantaj sağlıyor. Senegal, elektrik üretimi, insana dayalı sektörlerde sanayileşme, e-ticaret, yapay zeka, sağlık altyapıları, ilaç üretimi ve biyomedikal cihazların geliştirilmesi gibi alanlarda Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor." şeklinde konuştu.

1 Milyar Dolar Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğine değinen Sonko, "Türkiye, Senegal'e çok yatırım yapmış bir partner ancak bu yeterli değil. Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Türk İş Dünyasına Çağrı

Sonko, Türk şirketlerini, Senegal'in başkenti Dakar yakınlarındaki Diass Özel Ekonomi Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet etti. Bu bölge, ülkenin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olarak planlanmakta ve özel teşvikler sunulmaktadır.

Gelecek Forum: "Invest in Senegal"

Başbakan Sonko, 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Invest in Senegal" forumunda Türkiye'yi ağırlamaktan onur duyacaklarını ekledi.

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda...

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu.

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda...

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Sepultura ve Epica İstanbul'da Metal Tutkunlarıyla Buluştu
4
Çatalca'da İş Makinesi Atık Su Birikintisine Düştü: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
5
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi
6
Bitlis'te Trafik Kazası: İki Polis Memuru Yaralandı
7
Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Otobüs Şoförünü Bıçakladı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı