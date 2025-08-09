Senegal Başbakanı Sonko: "Türkiye ile İşbirliğinde Yeni Hedefler Var"

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'dan Türkiye'ye Mesaj

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Türkiye'nin Senegal'e yaptığı yatırımları değerlendirerek, "Bu yeterli değil, Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki Türkiye-Senegal İş Forumu

Sonko, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Senegal'in geçen yılki cumhurbaşkanı seçiminden sonra egemenlik, sosyal adalet ve refah konularında yeni bir yola girdiğine dikkat çekti.

Devlet, özel sektör ve yabancı yatırımcılar arasında bir ortaklık modeli kurulması gerektiğini vurgulayan Sonko, "Ülkemizdeki istikrar, coğrafi konumumuz, doğal ve insan kaynağımız ile rekabetçi iş ortamımız bize avantaj sağlıyor. Senegal, elektrik üretimi, insana dayalı sektörlerde sanayileşme, e-ticaret, yapay zeka, sağlık altyapıları, ilaç üretimi ve biyomedikal cihazların geliştirilmesi gibi alanlarda Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor." şeklinde konuştu.

1 Milyar Dolar Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğine değinen Sonko, "Türkiye, Senegal'e çok yatırım yapmış bir partner ancak bu yeterli değil. Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Türk İş Dünyasına Çağrı

Sonko, Türk şirketlerini, Senegal'in başkenti Dakar yakınlarındaki Diass Özel Ekonomi Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet etti. Bu bölge, ülkenin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olarak planlanmakta ve özel teşvikler sunulmaktadır.

Gelecek Forum: "Invest in Senegal"

Başbakan Sonko, 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Invest in Senegal" forumunda Türkiye'yi ağırlamaktan onur duyacaklarını ekledi.

