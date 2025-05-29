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Senegal Cumhurbaşkanı Eşinden Kadın Büyükelçilere Kayseri Yağlaması

Marie Khone Faye, Dakar'da kadın büyükelçilerle birlikte Kayseri yağlaması yaparak Türk Mutfağı Haftası'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 09:09
Senegal Cumhurbaşkanı Eşinden Kadın Büyükelçilere Kayseri Yağlaması

Senegal Cumhurbaşkanı Eşinden Kadın Büyükelçilere Kayseri Yağlaması

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Dakar'da kadın büyükelçilerle birlikte unutulmaz bir etkinlikte bir araya geldi. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen mutfak atölyesi ilgiyle karşılandı.

Atölye ve Lezzetli Yemekler

Atölye boyunca, Faye ve kadın büyükelçiler, şef Yunus Emre Akkor'un rehberliğinde hamur açarak Kayseri yağlaması yaptılar. Mutfakta geçen eğlenceli anların ardından, etkinlik, Faye'ın onuruna verilen Türk mutfağından lezzetlerle dolu bir akşam yemeğiyle devam etti.

Büyükelçinin Vurguları

Yemek öncesinde söz alan Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, gastronominin birleştirici gücüne dikkat çekti. Türk kültüründe yemek yemenin, yalnızca karın doyurmanın ötesinde bir sosyal deneyim sunduğunu belirtti. Sağman, Faye'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, şef Akkor'a Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikler için teşekkür etti.

Özel Bir Hediye

Etkinliğin sonunda, Büyükelçi Sağman, Faye'a, Türk foto muhabiri Cem Özdel'in bir fotoğrafını armağan ederek anı ölümsüzleştirdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye (fotoğrafta), Dakar'da kadın...

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye (fotoğrafta), Dakar'da kadın büyükelçilerle Kayseri yağlaması yaptı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde mutfak atölyesi düzenlendi. Atölye, Faye'ın onuruna verilen Türk mutfağından lezzetlerden oluşan akşam yemeğiyle devam etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye (fotoğrafta), Dakar'da kadın...

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye (fotoğrafta), Dakar'da kadın büyükelçilerle Kayseri yağlaması yaptı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde mutfak atölyesi düzenlendi. Atölye, Faye'ın onuruna verilen Türk mutfağından lezzetlerden oluşan akşam yemeğiyle devam etti.

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