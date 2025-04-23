Senegal'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Senegal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde yapılan özel bir program ile kutladı.

Etkinlik, çalışanların Dakar Büyükelçiliği içindeki Atatürk büstü önünde çocuklarıyla birlikte İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı. Bu anlamlı başlangıcın ardından, bayram için özel olarak süslenen salona geçen çocuklar, Büyükelçi Nur Sağman ile bir toplantı gerçekleştirdi ve 23 Nisan'a ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Büyükelçi Sağman, toplantının ardından makamını çocuklara bıraktı ve onlardan bir büyükelçi olarak talimatlarını aldı. Yaş sıralamasına göre Büyükelçi’nin makamına oturan çocuklar, anı defterine taleplerini yazmayı da ihmal etmedi.

Program, Büyükelçi Sağman'ın çocuklar ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Bu coşkulu kutlama, bayramın neşesini ve çocukların gelecekteki rolünü bir kez daha ön plana çıkardı.

Senegal'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde program düzenlendi. Program, çalışanların Dakar Büyükelçiliği içindeki Atatürk büstü önünde çocuklarıyla İstiklal Marşı okumasıyla başladı. Marşın ardından 23 Nisan için özel olarak süslenen salona geçen çocuklar, burada Büyükelçi Nur Sağman ile toplantı yaptı, 23 Nisan'a ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Senegal'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde program düzenlendi. Program, çalışanların Dakar Büyükelçiliği içindeki Atatürk büstü önünde çocuklarıyla İstiklal Marşı okumasıyla başladı. Marşın ardından 23 Nisan için özel olarak süslenen salona geçen çocuklar, burada Büyükelçi Nur Sağman ile toplantı yaptı, 23 Nisan'a ilişkin düşüncelerini dile getirdi.