Senegal'de Albinoların Cilt Kanseri İçin Farkındalık Defilesi

Senegal'in başkenti Dakar'da, albinizmli bireylerde sık görülen cilt kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkileyici bir defile düzenlendi. Dakar'nın Sicap Mbao banliyösünde gerçekleşen etkinliğin, Poune Fashion markasının kurucusu Diarra Diallo tarafından organize edildiği belirtildi.

Amatör Albino Mankenler Podyumda

Yerel modacıların tasarımlarını giyen albino mankenler, cilt kanserine dikkat çekmek için podyuma çıkarak izleyicilerden büyük beğeni topladı. Defile, bölge halkının yoğun ilgisiyle izlenirken, etkinlik yerel danslarla sonlandırıldı.

Albinoların Karşılaştığı Zorluklar

Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri beyaz, gözleri açık renk olan albinizmli bireyler, özellikle Afrika'da ayrımcılığa maruz kalıyor. Bazı topluluklarda, albinoların uzuvlarının büyücülükte kullanıldığına dair yanlış inançlar var ve bu durum onları büyük bir tehlikeye sokuyor. Seçim veya önemli spor müsabakalarının yapıldığı dönemlerde, albino kanının akıtılması gerektiğine inanıldığı için pek çok albino bu dönemlerde kaçırılma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Özellikle bu dönemlerde albinolar, ya sokağa çıkmıyor ya da daha güvenli kırsal alanlara göç ediyor. Birçok Afrika ülkesinde "insan dışı varlık" olarak görülen albinolar, toplumda dışlanıyor. Bu ayrımcılık nedeniyle eğitim haklarından mahrum kalarak iş bulamıyorlar. Çocuk yaşta evlerinden atılan birçok albino, yaşamlarına sokaklarda devam etmek zorunda kalıyor.

Senegal'deki albinoların durumu oldukça ürkütücü. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip bu ülkede, 10 bin 500 albino bulunduğu tahmin ediliyor. Bu defile, onların sesi olabilmek adına atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da albinizmli bireylerde sık görülen cilt kanserine karşı farkındalık oluşturmak için defile düzenlendi. Dakar'ın Sicap Mbao banliyösünde açık havada düzenlenen defile, kendisi de albino olan ve "Poune Fashion" isimli markanın kurucusu Diarra Diallo tarafından organize edildi. Yerel modacıların tasarımlarını giyen ve cilt kanserine karşı dikkat çekmek için podyuma çıkan amatör albino mankenler büyük beğeni topladı.

Senegal'in başkenti Dakar'da albinizmli bireylerde sık görülen cilt kanserine karşı farkındalık oluşturmak için defile düzenlendi. Dakar'ın Sicap Mbao banliyösünde açık havada düzenlenen defile, kendisi de albino olan ve "Poune Fashion" isimli markanın kurucusu Diarra Diallo tarafından organize edildi. Yerel modacıların tasarımlarını giyen ve cilt kanserine karşı dikkat çekmek için podyuma çıkan amatör albino mankenler büyük beğeni topladı.