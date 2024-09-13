Senegal'de Erken Seçim İlanı

Senegal'de Cumhurbaşkanı Faye, meclisi feshederek 17 Kasım'da erken seçim yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:43
Senegal'de Erken Seçim İlanı

Senegal'de Erken Seçim Kararı

Senegal'de 17 Kasım tarihinde erken seçim yapılacağı açıklandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, bu karar, meclisin feshedilmesinden sonra alındı.

Cumhurbaşkanı Faye'nin Açıklamaları

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yaklaşık 6 ay içinde muhalefetin ağırlıklı olduğu meclisi feshettikten sonra erken seçim tarihini açıkladı. Faye, meclisi feshetme kararının arkasında, "Halktan, kendilerine vadettiğim sistemsel dönüşümü somutlaştırmamı sağlayacak kurumsal araçları talep ettim," diyerek geleceğe yönelik bir yol haritası çizdi.

Meclisteki İhtilaf

Faye, iktidar ile muhalefet arasında sağlıklı bir işbirliğinin sağlanamadığını belirtirken, görev süresinin yeni bir aşamasına geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan muhalefet, Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'yu, kurumları kendi siyasi çıkarları doğrultusunda manipüle etmekle eleştirdi.

Faye'nin Seçim Başarısı

Siyasi tecrübesi olmadan 24 Mart'taki seçimde %54,2 oy alarak kazanan Faye, yalnızca Senegal'in değil, aynı zamanda Afrika'nın da en genç cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Yine bu seçim, onu ilk turda seçilen ilk muhalefet adayı yaptı.

Göreve Başlangıcı ve Reform Vaatleri

2 Nisan'da göreve başlayan Faye, bir gün sonra Sonko'yu başbakan olarak atadı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden Faye, hükümetinin reform ve yolsuzlukla mücadele kararlılığını vurgulamıştı.

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