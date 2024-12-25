DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,18%
ALTIN
2.960,45 -0,07%
BITCOIN
3.455.117,83 -0,9%

Senegal'de Geleneksel Enstrümanlarla Noel Ayini Düzenlendi

Keur Moussa Manastırı'nda yapılan Noel ayininde geleneksel Batı Afrika enstrümanları kullanıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:20
Senegal'de Geleneksel Enstrümanlarla Noel Ayini Düzenlendi

Senegal'de Geleneksel Noel Ayini

Senegal'de ünlü Keur Moussa Manastırı'nda, geleneksel enstrümanlarla dolu bir Noel ayini gerçekleştirildi. Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyünde, Hristiyan cemaatin katılımıyla yapılan bu anlamlı etkinlik, geleneksel müziğin ruhunu yansıtıyordu.

Geleneksel Enstrümanlar ve Duanın Birleşimi

Ayinde, Batı Afrika’nın zengin kültür mirasından gelen kora, balafon ve tam tam gibi enstrümanlar tercih edildi. Cemaat, Fransızca ve yerel dil Volofça ilahilerini seslendirerek topluca dua etti.

Barış Mesajı ve Manastırın Tarihçesi

Ayin sonrasında AA muhabirine konuşan Keşiş Thomas, başta Filistin ve Lübnan olmak üzere, savaş ortamında olan tüm insanlar için barış dileklerinde bulundu.

Keur Moussa Manastırı, 1961'de Benedikten tarikatına mensup Fransız rahipler tarafından kurulmuş ve Leopold Sédar Senghor tarafından 1963'te açılmıştır. Manastıra 1964 yılında Batı Afrika’nın geleneksel telli çalgısı kora hediye edilerek keşişler tarafından ilahilerde kullanılmaya başlanmıştır.

Ülke Çapında Ünlü

Zamanla koranın yanı sıra diğer geleneksel enstrümanlarla yapılan ayinlerle tanınan bu manastır, yıl boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçi akınına uğramaktadır. Senegal'in yanı sıra Fransa, Benin, Kamerun, Kongo, Gabon, Burkina Faso ve Gambiya gibi ülkelerden de keşişler burada yer almaktadır.

Senegal'de Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyündeki ünlü Keur Moussa...

Senegal'de Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyündeki ünlü Keur Moussa Manastırı'nda, Hristiyan cemaatin katılımıyla geleneksel enstrümanlar kullanılarak Noel ayini düzenlendi. Ayinde, Batı Afrika'ya özgü "kora", "balafon" ve "tam tam" gibi enstrümanlar kullanıldı, Fransızca ve yerel dil Volofça ilahiler söylendi, topluca dua edildi.

Senegal'de Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyündeki ünlü Keur Moussa...

Senegal'de Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyündeki ünlü Keur Moussa Manastırı'nda, Hristiyan cemaatin katılımıyla geleneksel enstrümanlar kullanılarak Noel ayini düzenlendi. Ayinde, Batı Afrika'ya özgü "kora", "balafon" ve "tam tam" gibi enstrümanlar kullanıldı, Fransızca ve yerel dil Volofça ilahiler söylendi, topluca dua edildi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Şaşırtan Karar: 31 Erin Tahliyesine Onay
2
Tabii'nin Yeni Dizisi 'Gassal'ın Göz Alıcı Galası Gerçekleşti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve Sanatta Ayrımcılığa Yer Yok
4
Kahramanmaraş'ta Cinayet Hükümlüleri Yakalandı
5
Kırşehir'de Genç Tarım Orman Elçileri ile Etkileyici Söyleşi Programı Düzenlendi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanatçılara Destek Mesajı
7
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatıyı Olumsuz Etkiliyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek