Senegal'de Geleneksel Enstrümanlarla Noel Ayini Düzenlendi

Senegal'de Geleneksel Noel Ayini

Senegal'de ünlü Keur Moussa Manastırı'nda, geleneksel enstrümanlarla dolu bir Noel ayini gerçekleştirildi. Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyünde, Hristiyan cemaatin katılımıyla yapılan bu anlamlı etkinlik, geleneksel müziğin ruhunu yansıtıyordu.

Geleneksel Enstrümanlar ve Duanın Birleşimi

Ayinde, Batı Afrika’nın zengin kültür mirasından gelen kora, balafon ve tam tam gibi enstrümanlar tercih edildi. Cemaat, Fransızca ve yerel dil Volofça ilahilerini seslendirerek topluca dua etti.

Barış Mesajı ve Manastırın Tarihçesi

Ayin sonrasında AA muhabirine konuşan Keşiş Thomas, başta Filistin ve Lübnan olmak üzere, savaş ortamında olan tüm insanlar için barış dileklerinde bulundu.

Keur Moussa Manastırı, 1961'de Benedikten tarikatına mensup Fransız rahipler tarafından kurulmuş ve Leopold Sédar Senghor tarafından 1963'te açılmıştır. Manastıra 1964 yılında Batı Afrika’nın geleneksel telli çalgısı kora hediye edilerek keşişler tarafından ilahilerde kullanılmaya başlanmıştır.

Ülke Çapında Ünlü

Zamanla koranın yanı sıra diğer geleneksel enstrümanlarla yapılan ayinlerle tanınan bu manastır, yıl boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçi akınına uğramaktadır. Senegal'in yanı sıra Fransa, Benin, Kamerun, Kongo, Gabon, Burkina Faso ve Gambiya gibi ülkelerden de keşişler burada yer almaktadır.

Senegal'de Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyündeki ünlü Keur Moussa Manastırı'nda, Hristiyan cemaatin katılımıyla geleneksel enstrümanlar kullanılarak Noel ayini düzenlendi. Ayinde, Batı Afrika'ya özgü "kora", "balafon" ve "tam tam" gibi enstrümanlar kullanıldı, Fransızca ve yerel dil Volofça ilahiler söylendi, topluca dua edildi.

Senegal'de Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyündeki ünlü Keur Moussa Manastırı'nda, Hristiyan cemaatin katılımıyla geleneksel enstrümanlar kullanılarak Noel ayini düzenlendi. Ayinde, Batı Afrika'ya özgü "kora", "balafon" ve "tam tam" gibi enstrümanlar kullanıldı, Fransızca ve yerel dil Volofça ilahiler söylendi, topluca dua edildi.