Senegal'de Müridiler İftar Sofralarını İhtiyaç Sahipleriyle Paylaşırken

Senegal'deki Müridi tarikatının Baye Fall hareketi, Touba'da ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtımı yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:00
Senegal'de Müridiler İftar Sofralarını İhtiyaç Sahipleriyle Paylaşırken

Senegal'de İhtiyaç Sahiplerine İftar Dağıtımı

Senegal'de, Müridi tarikatının farklı bir yorumu olarak bilinen Baye Fall hareketi, ramazanın ruhunu ihtiyaç sahipleriyle paylaştı. Kutsal kent Touba'da düzenlenen etkinlikte, Baye Fall takipçileri, ihya edilen geleneği yaşatarak iftariyelik dağıttı.

Baye Fall Takipçilerinin Anma Töreni

Baye Fall destekçileri, ramazanın 20. gününde Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile ilk talebesi Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaşma anısını anmak üzere Touba'da toplandı. Başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan bu kutsal şehirde, yüzlerce gönüllü, kazanlarda pişirdikleri yemekleri iftar vakti dağıtmak amacıyla başlarının üzerinde taşımak için bir araya geldi.

Renkli Manzaralar ve İlahiler

Binlerce insan, ilahiler söyleyerek ve başlarındaki kazanlarla ana caddelerden geçerken, ortaya çıkan görüntüler oldukça renkli ve coşkuluydu. Ramazan ayı, 2 Mart'ta başladığı için 20. gün, sadece Touba değil, birçok şehirde benzer etkinliklere sahne oldu. Bu, Müridiliğin kurucusu Bamba ile Fall'ın 1883'te ramazanın aynı gününde karşılaşmalarının bir işareti olarak kabul ediliyor.

Baye Fall Hareketinin Mistik Boyutu

Müridilik, Senegal'deki Müslüman topluluğun büyük kısmı tarafından takip edilen bir Sünni tarikat olarak öne çıkıyor. Şeyh Ahmadou Bamba tarafından 1887 yılında kurulan bu tarikat, Senegal'in bağımsızlık mücadelesinde de önemli bir rol oynamıştır. Ancak cihet ile Baye Fall hareketi, Mame İbrahim Fall tarafından oluşturularak daha mistik ve farklı bir yol izlemeye başlamıştır.

Baye Fall mensupları, renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve çeşitli aksesuarlarıyla dikkati çekerken, kendilerini farz ibadetlerden muaf gördüklerini belirtmektedir. Müridilik akımının ana akımından bağımsız olarak, Senegal'da barış ortamının oluşmasına önemli katkılarda bulundukları düşünülen Baye Fall, bu yönüyle de toplumda farklı bir yer edinmektedir.

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi...

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, Müridiliğin kutsal kenti Touba'da iftariyelik dağıttı. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Baye Fall takipçileri, kazanlarda pişirdikleri yiyecekleri iftar vakti dağıtmak üzere başlarının üzerine alarak kentin çeşitli noktalarına dağıldı. Binlerce kişinin ilahiler söyleyerek başlarında kazanlarla ana caddelerden geçişi, oldukça renkli manzaralar oluşturdu.

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi...

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, Müridiliğin kutsal kenti Touba'da iftariyelik dağıttı. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Baye Fall takipçileri, kazanlarda pişirdikleri yiyecekleri iftar vakti dağıtmak üzere başlarının üzerine alarak kentin çeşitli noktalarına dağıldı. Binlerce kişinin ilahiler söyleyerek başlarında kazanlarla ana caddelerden geçişi, oldukça renkli manzaralar oluşturdu.

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