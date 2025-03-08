Senegal'de TİKA Destekli El Sanatları Merkezi'ni Ziyaret

Senegal Cumhurbaşkanı'nın Eşi TİKA Destekli Merkezde

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, Faye, merkezde çalışan ve eğitim gören çoğunluğun kadın olduğunu vurgulayarak, bu alandaki katkıların önemine dikkat çekti.

Afrika Kültür Evi Projesi Çerçevesinde

ziyareti esnasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Afrika Kültür Evi Projesi kapsamında, TİKA'nın sağladığı ekipman desteğiyle yenilenen merkezde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman Faye'a eşlik etti.

Faye, Büyükelçi Sağman ile birlikte TİKA'ya gerçekleştirdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, işbirliğinin sürdürülmesi arzularını dile getirdi.

Büyükelçi Sağman ise Senegal'de kadın istihdamı açısından el sanatlarının desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Faye ve Sağman, ziyaret sonrasında merkezdeki çalışan ve öğrencilerle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yeni Atölyelerin Açılışı

TİKA desteğiyle yenilenen El Sanatları Eğitim Merkezi'nin yeni atölyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao tarafından Temmuz 2024'te törenle açılmıştı. Törende, atölyelerde kullanılmak üzere TİKA tarafından temin edilen ekipmanların da teslim edildiği kaydedildi.