Şengen Anlaşması 40 Yaşında: Sınır Kontrollerinin Etkileri Neler?

Şengen Anlaşması: 40 Yıl Sonra Sınır Kontrolleri Tartışmaları

Avrupa'da 29 ülkede 400 milyondan fazla kişinin sınır kontrolünden geçmeden seyahat etmesini sağlayan Şengen Anlaşması, 40. yılını kutluyor. Ancak, üye ülkelerin koyduğu **sınır kontrolleri** anlaşmanın temel ilkelerinin sorgulanmasına yol açıyor.

Şengen Anlaşması'nın Tarihçesi

14 Haziran 1985'te Lüksemburg'un Şengen kenti yakınlarında imzalanan bu anlaşma, dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) ait 10 üye ülkeden 5'i olan Belçika, Fransa, Batı Almanya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından hayata geçirildi.

Yıllar içinde diğer ülkelerin katılımıyla genişleyen anlaşma, 1 Ocak 2025’te Bulgaristan ve Romanya ile birlikte 29 ülkeyi kapsayacak.

Şu Anki Üye Ülkeler

Bugün için Şengen bölgesi, AB üyeleri olarak Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre’yi kapsamaktadır.

Sınır Kontrollerinin Artışı

2024 yılında, daha önce hiç görülmemiş ölçüde iç sınır kontrolleri uygulandığı kaydedildi. Üye ülkeler, güvenlik tehditleri ve düzensiz göçle ilgili artan endişeleri bahane ederek, aralarındaki geçişleri kontrol altına almaya başladı.

Bu kararlar, Avrupa entegrasyonunun "temel taşlarından biri" olarak görülen Şengen bölgesinin serbest dolaşım ilkesine karşı bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

AB Komisyonu'ndan Açıklama

Şengen Sınırları Kanunu, bölge içindeki ülkelerin kamu politikası veya iç güvenliğe yönelik bir tehdidin söz konusu olması durumunda sınır kontrollerini yalnızca istisnai olarak uygulamasına imkân tanımaktadır. AB Komisyonu ise, bu tür önlemlerin "son çare ve geçici olarak" uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Avrupa'da 400 milyondan fazla insanın sınır kontrolünden geçmeden seyahat etmesini sağlayan Şengen bölgesini kuran anlaşma, 14 Haziran 1985'te Lüksemburg'un Şengen kenti yakınlarında imzalandı. Dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) mensup 10 üye ülkeden 5'i olan Belçika, Fransa, Batı Almanya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından kurulan bölge, yıllar içinde diğer ülkelerin katılımıyla genişledi. Son olarak 1 Ocak 2025'te Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Şengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.

Avrupa'da 400 milyondan fazla insanın sınır kontrolünden geçmeden seyahat etmesini sağlayan Şengen bölgesini kuran anlaşma, 14 Haziran 1985'te Lüksemburg'un Şengen kenti yakınlarında imzalandı. Dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) mensup 10 üye ülkeden 5'i olan Belçika, Fransa, Batı Almanya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından kurulan bölge, yıllar içinde diğer ülkelerin katılımıyla genişledi. Son olarak 1 Ocak 2025'te Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla Şengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.