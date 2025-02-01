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Serbest Bırakılan Filistinli Esirler Sevdiklerine Kavuştu

Hamas-İsrail esir takası sonrası serbest kalan Filistinli esirler, sevdikleriyle duygusal anlar yaşadı. Anne ve esirlerin yaşadıkları sevinç, zorluklarla dolu bir dönemi de gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:25
Serbest Bırakılan Filistinli Esirler Sevdiklerine Kavuştu

Filistinli Esirlerin Gözyaşları ve Sevinçleri

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan Filistinli esirler, sevdikleriyle buluşmanın mutluluğunu gözyaşları ve sevinç çığlıklarıyla yaşadı. Gazze Şeridi'nde 3 sivil İsrailli esirin karşılığında 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ofer Askeri Hapishanesi'nden çıkan 32 esir, Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyu ile Ramallah'a getirildi.

Sevinçle Kapıda Karşılandılar

Serbest kalan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş ismini taşıyan müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Otobüs kapısında kendilerini bekleyen kalabalık, gözyaşları içinde sevdiklerine kucak açtı.

Hapishaneden Çıkanların Sağlık Durumu

Serbest bırakılan esirlerin ciddi kilo kaybı dikkat çekerken, Filistin Kızılayı, hastaneye nakledilen 3 esirin tedavi sürecinin başladığını bildirdi.

Anne Nafia Rabaya'nın Mutluluğu

Batı Şeria'nın Cenin kentinden Filistinli anne Nafia Rabaya, oğlu Tevfik'in 25 yıl mahkumiyet süresinin ardından serbest kaldığını duyurarak, "Oğlumu elhamdülillah gördüm. Çok şükür, oğlum beni gördü" dedi. Nafia, oğlu için çorba ve tavuk pişireceğini belirtti.

Esir Tevfik Rabaya'nın Açıklamaları

Özgürlüğüne kavuşan Tevfik Rabaya, "Sevincimizi tarif etmek mümkün değil. Hapishanedeki koşullar felaket. İnsanların içerideki esirlere daha fazla dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Serbest Bırakılan Esirlerin Duyguları

Cenin kentinden serbest kalan Beşşar Şevahli, 28 yıl hapis yatmasının ardından duygularını ifade etmenin zor olduğunu belirtti ve tüm Filistinli esirlerin özgürlüğü için dua ettiğini söyledi. Ata Abdulgani ise yaptığı açıklamada, hapisteyken 'sperm kaçırma' yöntemiyle sahip olduğu ikiz oğulları Zeyd ve Zeyn ile kurduğu bağı anlattı.

İsrail Ordusunun Müdahalesi

Serbest bırakılacak esirleri bekleyen Filistinlilere İsrail ordusu müdahale etti. Karşıt gösteriler sırasında meydana gelen gerginlikte, 15 yaşında bir çocuk gerçek mermi ile yaralandı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında yapılan ilk dört turda 583 Filistinli esir serbest bırakıldı.

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