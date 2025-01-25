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Serbest Bırakılan İsrailli Kadın Askerlerin Kassam Tugayları'na Teşekkürü Dikkat Çekti

Gazze'de serbest kalan 4 İsrailli kadın asker, Kassam Tugayları'na teşekkür etti. Görüntüler, iyi muamele ve mutlu anları gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:54
Serbest Bırakılan İsrailli Kadın Askerlerin Kassam Tugayları'na Teşekkürü Dikkat Çekti

Gazze'de Serbest Bırakılan Kadın Askerlerden Kassam Tugayları'na Teşekkür

Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker, iyi muameleleri nedeniyle teşekkürlerini Arapça dile getirdi. Kadın askerlerin motive edici ve umut dolu mesajları dikkat çekti.

15 Aylık Şiddetli Saldırılara Rağmen Hayatlarını Koru

İsrail'in 15 ay süren yoğun bombardımanları sonrası, Kassam Tugayları tarafından kurtarılan kadın askerler, uluslararası güvenlik kurumu Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilmeden önce yaptıkları açıklamalarda duygularını ifade etti.

Mutlu Anlar ve Teşekkür Mesajları

Paylaşılan görüntülerde, serbest bırakılan İsrailli kadın askerlerin giyimleri temiz, yüzleri gülüyor ve sağlıklı görünüm sergiliyordu. İlk kadın asker, Arapça olarak, "Kassam Tugayları'na iyi muameleleri için teşekkür ederim." dedi. Diğer askerler ise yemek, içecek ve sağlanan kıyafetler için minnettar olduklarını belirtti.

Sevinçle Yükselen Sesler

Gazze sahilinde 25 Ocak tarihini coşkuyla haykıran esirler, bu günü herkes için "mutlu bir gün" olarak tanımladılar. Hediye paketleriyle birlikte serbest bırakılmanın coşkusu, onların yüzlerinden okunuyordu.

Esir Takası Detayları

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkes ve esir takası çerçevesinde, 120 Filistinli esir karşılığında 4 İsrailli kadın asker serbest bırakıldı. Önceki esir takasında 90 Filistinli ve 3 İsrailli asker özgürlüğüne kavuşmuştu. Bu esir değişim süreci, bölgedeki gerilimi bir nebze olsun hafifletti.

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