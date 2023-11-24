Serbest Hoca Reşit Bozdağ Kimdir, Nereli? Neden Gündemde? Ne Oldu?

Serbest Hoca Reşit Bozdağ, sevgilisi Melis Buse Betkayan’ı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Bozdağ "terör örgütü üyeliği"nden gözaltına alındı. Peki Reşit Bozdağ kimdir, nereli?

Serbest Hoca Reşit Bozdağ Kimdir, Nereli? Neden Gündemde? Ne Oldu?
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TikTok fenomeni Serbest Hoca lakaplı Reşit Bozdağ, son günlerde yaşadığı olaylı ilişki ve şiddet iddialarıyla gündemden düşmüyor. Peki Serbest Hoca Reşit Bozdağ kimdir? Neden gündemde? Ne oldu? İşte merak edilenler…

Serbest Hoca Reşit Bozdağ kimdir?

Serbest Hoca Reşit Bozdağ, TikTok platformunda yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımlarla tanınan bir fenomendir. Instagram’da da 29,2 B takipçisi bulunan Reşit Bozdağ, Şanlıurfalıdır. Galatasaray taraftarı olan Bozdağ’ın evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor. Bir dönem Siverek Belediye Başkan adayı olan Fatih Bucak’ın ekibinde yer alarak seçim çalışmalarına yardım ettiği de ortaya çıktı.

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Serbest Hoca Reşit Bozdağ neden gündemde?

Serbest Hoca Reşit Bozdağ, bir süredir Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile aşk yaşadığı için gündemde. Önceki gün sosyal medya hesabından kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisinden şiddet gördüğünü ve şikayetçi olduğunu söylemiş,. Betkayan, ayrıca Bozdağ’ın kendisini şantaj yaptığını, tehdit ettiğini ve evine baskın yaptığını da iddia etmişti.. Betkayan, katıldığı bir canlı yayında ise Bozdağ ile görüşmeye devam ettiklerini, onu sevdiğini ve affettiğini söylemiş ve bu açıklamalar, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

TikTok fenomeni Reşit Bozdağ, İstanbul Havalimanı'nda kimlik kontrolü sırasında ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı. Paralarla yaptığı çarpıcı paylaşımlarıyla dikkat çeken Bozdağ, Kıbrıs'a tatile gitmek üzere havalimanında tespit edildi. Geniş kitlelere seslenen sosyal medya fenomeni, aranma kararıyla karşılaşarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi, Bozdağ ise polis merkezine götürüldü.

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