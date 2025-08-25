Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

Hazırlıklar Adana'da sürüyor

17 yaşındaki FIDE Master (FM) Serdar Murat Yıldız, uluslararası usta (IM) olma yolunda gereken 3 normdan 2'sini tamamladı. Son normu kazanmak için odağını 30 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Trieste kentinde düzenlenecek 27. Trieste Uluslararası Satranç Festivali'ne çevirdi ve hazırlıklarını Adana'da sürdürüyor.

Satrançla geçen 11 yıl içinde Serdar, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 250'den fazla madalya ve 50 kupa kazandı. Bu birikimle İtalya'dan başarıyla dönmeyi hedefliyor.

Serdar, son olarak 28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Yunanistan'da yapılan 34. Uluslararası Kavala Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele etti ve 2451'lik performans reytingiyle ikinci IM normunu elde etti.

Serdar Murat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada satrancın kişisel gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, "Satranç, istikrarlı çalışma isteyen bir spor dalı. Bence buradaki en önemli etken çok değil düzenli çalışmak." dedi.

Hazırlıklarına ilişkin Serdar, "Şu an kamptayım, günlük ortalama 5-6 saat çalışıyorum. Turnuvaya elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyorum. Bunun için heyecanlıyım. Hedefim, turnuvayı güzel şekilde tamamlayıp uluslararası usta ünvanını almak, sonra da büyük usta olmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu ise Serdar'ın başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyerek, "Serdar'ın İtalya'da katılacağı turnuvada, son normunu alarak uluslararası usta ünvanına yükselmesini ve ilimizin bu ünvandaki ilk sporcusu olmasını diliyor, kendisine başarı diliyorum." dedi.

