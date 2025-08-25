DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,61%
ALTIN
4.434,59 -0,06%
BITCOIN
4.583.136,54 0,77%

Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

17 yaşındaki FM Serdar Murat Yıldız, 30 Ağustos-7 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek 27. Trieste Uluslararası Satranç Festivali'nde son IM normunu almayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:37
Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

Hazırlıklar Adana'da sürüyor

17 yaşındaki FIDE Master (FM) Serdar Murat Yıldız, uluslararası usta (IM) olma yolunda gereken 3 normdan 2'sini tamamladı. Son normu kazanmak için odağını 30 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Trieste kentinde düzenlenecek 27. Trieste Uluslararası Satranç Festivali'ne çevirdi ve hazırlıklarını Adana'da sürdürüyor.

Satrançla geçen 11 yıl içinde Serdar, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 250'den fazla madalya ve 50 kupa kazandı. Bu birikimle İtalya'dan başarıyla dönmeyi hedefliyor.

Serdar, son olarak 28 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Yunanistan'da yapılan 34. Uluslararası Kavala Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele etti ve 2451'lik performans reytingiyle ikinci IM normunu elde etti.

Serdar Murat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada satrancın kişisel gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, "Satranç, istikrarlı çalışma isteyen bir spor dalı. Bence buradaki en önemli etken çok değil düzenli çalışmak." dedi.

Hazırlıklarına ilişkin Serdar, "Şu an kamptayım, günlük ortalama 5-6 saat çalışıyorum. Turnuvaya elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyorum. Bunun için heyecanlıyım. Hedefim, turnuvayı güzel şekilde tamamlayıp uluslararası usta ünvanını almak, sonra da büyük usta olmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu ise Serdar'ın başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyerek, "Serdar'ın İtalya'da katılacağı turnuvada, son normunu alarak uluslararası usta ünvanına yükselmesini ve ilimizin bu ünvandaki ilk sporcusu olmasını diliyor, kendisine başarı diliyorum." dedi.

Uluslararası usta (IM) olma yolunda gereken 3 normdan 2'sini elde eden milli satranççı Serdar...

Uluslararası usta (IM) olma yolunda gereken 3 normdan 2'sini elde eden milli satranççı Serdar Murat Yıldız, son normu 30 Ağustos'ta İtalya'da başlayacak 27. Uluslararası Satranç Festivali'nde kazanmak istiyor. Milli sporcu Yıldız, hazırlıklarını Adana'da sürdürüyor.

Uluslararası usta (IM) olma yolunda gereken 3 normdan 2'sini elde eden milli satranççı Serdar...

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van İpekyolu'nda 16 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
2
ABD'li Aktivist Cassandra McLaughlin Kadıköy'de Gazze İçin Sessiz Eylem Yaptı
3
Hollanda'da İsrail Yaptırımları Krizi: NSC İstifaları Hükümeti Sarstı
4
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
5
Mersin Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü
6
Datça açıklarında sürüklenen 14 metrelik tekne kurtarıldı
7
Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası