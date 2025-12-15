DOLAR
Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı: Burdur’un Kadife Kale’si Geçmişe Işık Tutuyor

Burdur'daki Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı, doğal yapısı ve M.S. 4. veya 6. yüzyıla tarihlendirilen mağara yerleşimleriyle tarih ve doğayı bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:32
Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı: Burdur’un Kadife Kale’si Geçmişe Işık Tutuyor

Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı: Burdur’un doğal ve tarihi mirası

Serençay Kanyonu, Burdur’un Günalan Köyü ile Askeriye Köyü arasında Askeriye Çayı üzerinde yer alıyor. Bölge, sahip olduğu doğal oluşumlar ve mağara yerleşimleriyle dikkat çekiyor; çevrede bulunan yerleşimler geçmişe ışık tutuyor.

Konum, isim ve yerel anlatılar

Kanyonun isminin, 'seren' kelimesinin uzun anlamından geldiği rivayet ediliyor. Bölge halkı kanyon çevresindeki alana geçmişte Teke Sarayı adını vermiş; bunun nedeni, yağmurlu ve karlı havalarda çobanların keçi sürülerini burada dinlendirmesi ve sürünün başındaki erkek keçiye 'teke' denilmesidir. Ayrıca, kayaların kolay oyulabilmesi nedeniyle mekân halk arasında Kadife Kale olarak da anılıyor.

Tarihsel buluntular ve dönemlendirme

Kanyonun sağ ve sol yamaçlarında, mağaralar içinde yer alan yerleşim alanları M.S. 4. veya 6. yüzyıla tarihlendiriliyor. Bu yerleşimlerin Genç Roma ya da Erken Hristiyanlık Dönemi'ne ait olabileceği üzerinde duran çalışmalar bulunuyor. Bazı değerlendirmelere göre Hristiyanlığın ilk dönemlerinde uygulanan baskılardan kaçan toplulukların bu mağaralarda yaşadığı ve mağaraların bazı bölümlerinde mezar alanlarının yer aldığına dair rivayetler mevcut.

Bilimsel ilgi ve belgelenmiş ziyaretler

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçibay, Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı'nın Burdur'un önemli doğal ve tarihi güzelliklerinden biri olduğunu vurguluyor. Bölge, zaman zaman yabancı bilim insanlarının ilgisini çekmiş; 1835 yılında İngiliz gezgin Hamilton Burdur'a gelerek Kadife Kale'yi ziyaret etmiş ve eserlerinde buraya yer vermiştir. Ayrıca 1940 yılında bölgeyle ilgili bir doktora çalışması yapıldığı bildirilmektedir.

Uzmanlar ve yerel yetkililer, Serençay Kanyonu'nun hem arkeolojik hem de doğal açıdan korunması ve araştırılması gereken bir alan olduğunu belirtiyor.

Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı doğal güzelliğiyle geçmişe ışık tutuyor

Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı doğal güzelliğiyle geçmişe ışık tutuyor

