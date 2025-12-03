Serhat Doğramacı'ya Ait Hamburgerci Beylikdüzü'nde Kurşunlandı — Haraç İddiası

Televizyon şampiyonunun yeni işletmesi hedef alındı

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan ve televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İşyerinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

İddialara göre, geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alındı ve işyeri sahiplerinden haraç istendiği öne sürüldü.

