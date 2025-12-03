Serhat Doğramacı'ya Ait Hamburgerci Beylikdüzü'nde Kurşunlandı — Haraç İddiası

İstanbul Beylikdüzü'nde televizyon yemek programı şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci kurşunlandı; haraç istendiği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:40
Televizyon şampiyonunun yeni işletmesi hedef alındı

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan ve televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İşyerinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

İddialara göre, geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alındı ve işyeri sahiplerinden haraç istendiği öne sürüldü.

