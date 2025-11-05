Şerifoğulları: Elazığ'da Güvenli ve Konforlu Ulaşım İçin Bulvar Çalışmaları

Başkan Şerifoğulları sahada: Bulvar düzenlemeleri hızla devam ediyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde yürütülen bulvar ve yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yoğun saha temaslarını sürdürdü.

Ziyaretler ve incelemeler

Başkan Şerifoğulları, Yıldızbağları, Esentepe, Zafran ve Yeni Mahalle'yi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve çalışmaları yerinde değerlendirdi.

İncelemeler kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın Zafran Mahallesi sınırlarındaki yeni bulvar düzenleme çalışmalarını gördüklerini belirten Şerifoğulları, "Güvenli ve konforlu ulaşım hedefi ile kent genelinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Trafik akışı ve ulaşım güvenliği hedefi

Şerifoğulları, tamamlandığında söz konusu düzenlemenin bölgenin trafik aksını güçlendireceğini, ulaşım güvenliği ve konforunu artıracağını belirtti ve çalışmaların Elazığ'a önemli katkı sunacağına vurgu yaptı.

Vatandaşla birlikte yönetim anlayışı

Başkan, vatandaşlarla sürekli bir arada olduklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Aynı zamanda sürekli olarak kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek birlikte yönetişim anlayışı doğrultusunda istişarelerde bulunuyor, fikir alışverişi gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi ortak akılla yönetiyor, hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri, hizmet yolculuğumuzun en değerli pusulasıdır. Bu kapsamda yine şehrimizin önemli mahallelerinde değerli hemşehrilerimizle birlikte olduk, taleplerini dinledik. Şehrimizin gelişimi adına vatandaşlarımızın öne sürdüğü her öneri, her fikir bizler için son derece kıymetli. Mahalle ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin samimi ilgisi ve içten karşılamaları bizlere güç veriyor. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Biz, birlikte güçlüyüz".

Şerifoğulları, vatandaşların talep ve önerilerinin hizmet sürecinin yönünü belirleyen önemli bir rehber olduğunu vurgulayarak, şehrin her mahallesine hizmet götürme kararlılığını yineledi.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, ELAZIĞ BELEDİYESİ’NİN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEYE VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR. YOĞUN SAHA TEMASLARINI SÜRDÜREN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI BU KAPSAMDA, YILDIZBAĞLARI, ESENTEPE, ZAFRAN VE YENİ MAHALLE’Yİ ZİYARET ETTİ